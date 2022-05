Baumgart plaudert aus: Kilian bleibt, 96-Talent kommt

IMAGO/Herbert Bucco

Baumgart saß bei der Talkrunde neben Trainer-Ikone Funkel

Steffen Baumgart blickt nach einer sensationellen Debütsaison mit dem 1. FC Köln mit großer Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Der Effzeh-Coach hat nun Einblicke in die Personalplanungen gegeben.

Steffen Baumgart hat keinerlei Hehl daraus gemacht, dass er den von Mainz 05 ausgeliehenen Innenverteidiger Luca Kilian unbedingt fest verpflichten will. Kilian, der einst aus der BVB-Jugend über Paderborn zu den Rheinhessen kam, zählt unter dem Cheftrainer zu den absoluten Stammspielern der Kölner.

Das Warten auf den Transfer scheint bald ein Ende zu haben, wie Baumgart in einer Talkrunde mit dem "Express" verriet: Der 50-Jährige gehe stark von einem baldigen Deal aus, "weil ich seit einem halben Jahr darauf poche. Ich möchte den Jungen unbedingt und glaube nicht, dass es nach seinem Torjubel im Spiel gegen Mainz gut wäre, wenn er dahin zurückmüsste". Die zwei Millionen Euro, die als Ablöseforderung bestehen, "sind da", so Baumgart außerdem.

Zugleich bestätigte Baumgart bereits einen Neuzugang: Linton Maina wird von Hannover 96 an den Rhein wechseln. Wie lange das Arbeitspapier des Angreifers datiert ist, ist nicht bekannt. Die offizielle Bestätigung der Klubs steht noch aus.

"Linton ist ein entwicklungsfähiger Spieler und darum geht es auch", ordnete Baumgart den Transfer ein: "Da dürfen wir nicht gleich Druck aufbauen. Er hatte jetzt ein, zwei Jahre, in denen er zu kämpfen hatte, weil er gehyped wurde in Hannover und dann durch ein Tief gegangen ist." Baumgart sei sicher, dass er Maina in der Offensive "gut einbinden" kann.

1. FC Köln kann von Modeste-Verbleib ausgehen

Zugleich machte der Kölner Erfolgscoach klar: "Wenn jemand erwartet, dass wir Stars kaufen – das sind unsere Stars: junge, hungrige Spieler, die noch nicht ganz so viel verdienen wie zum Ende ihrer Karriere."

Zudem steht Baumgart mit den Kölner Kaderplaner vor einer weiteren wichtigen Entscheidung. Nach Angaben des Trainers wird Top-Torjäger Anthony Modeste womöglich erhalten bleiben. "Wir gehen davon aus, dass Tony bleibt."

Angesichts seines bis 2023 gültigen Vertrags und seiner starken Ausbeute von 19 Bundesliga-Treffern in dieser Saison wuchs zuletzt das Interesse am Franzosen.