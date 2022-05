Medien: Adi Hütter in Gladbach vor dem Aus

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Adi Hütter hat in Gladbach noch einen Vertrag bis 2024

Die Debütsaison von Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach verlief alles andere als nach Plan. Der Nachfolger des zum BVB abgewanderten Marco Rose steht nach nur zwölf Monaten in Gladbach angeblich sogar schon vor dem Aus.

Zieht Borussia Mönchengladbach tatsächlich zwei Jahre vor Ablauf des bis 2024 gültigen Arbeitspapiers von Adi Hütter die Reißleine? Geht es nach Angaben von "Bild", dann denken die Gladbacher Verantwortlichen durchaus darüber nach.

Nach Informationen des Boulevardblatts schauen sich die Niederrheiner bereits nach möglichen Ersatz-Kandidaten für den Österreicher um. Gladbach sondiere den Markt, heißt es. Gespräche mit einem potenziellen Kandidaten bzw. mit dessen Berater sollen sogar schon geführt worden sein.

Dies wertet "Bild" als Indiz dafür, dass die Zusammenarbeit mit Hütter vorzeitig beendet werden könnte. Durchaus brisant, da Hütter erst im vergangenen Jahr für eine Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro aus Frankfurt losgeeist wurde.

Klar ist: Unter Cheftrainer Hütte konnten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Gladbach, das am Samstag (15:30 Uhr) im abschließenden Bundesliga-Spiel zuhause die TSG Hoffenheim empfängt, wird die Saison im besten Fall auf Rang zehn beenden. Im schlechtesten Szenario droht gar Platz 13. So weit unten in der Tabelle landeten die Fohlen zuletzt in der Saison 2010/11, als man nur über die beiden Relegationsspiele letztlich in der Liga blieb.

Gladbach-Manager Virkus vermeidet absolutes Bekenntnis zu Hütter

Problematisch zudem das mittlerweile scheinbar zerrüttete Verhältnis zwischen einigen Führungsspielern und dem Trainer. Die Binnenprobleme seien "Bild" zufolge derart offensichtlich, dass selbst ein großer Kader-Umbruch im Sommer wenig helfen würde.

Die Spekulationen zusätzlich angeheizt hatte nicht zuletzt Gladbachs Manager Roland Virkus. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vermied er ein klares Bekenntnis zu Hütter. Virkus verwies zunächst darauf, alles zu dem Thema gesagt zu haben. Auf den Hinweis, er habe lediglich gesagt, er "wolle" mit Hütter in die neue Saison gehen und nicht er werde, antwortete er: "Wir wollen das und alles andere besprechen wir."

Adi Hütter selbst erklärte: "Ich habe Vertrag, ich habe nichts anderes vor, mehr möchte ich dazu nicht sagen."