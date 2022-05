Mané und Co.: Neue (alte) Gerüchte um Lewy-Nachfolger

unknown

Ersetzt Sadio Mané (re.) Robert Lewandowski beim FC Bayern?

Weil der Verbleib von Robert Lewandowski beim FC Bayern über den Sommer hinaus derzeit in Frage gestellt ist, sprießen seit Tagen Gerüchte um mögliche Nachfolger aus dem Boden. Einer der Kandidaten: Sadio Mané. Der Offensivmann des FC Liverpool war bereits vor Kurzem Thema an der Säbener Straße und ist es nun wieder. Aber Mané ist bei Weitem nicht die einzige heiße Spur!

Noch ist völlig unklar, ob Robert Lewandowski auch in der Saison 2022/23 für den FC Bayern spielen wird. Der Stürmer will laut übereinstimmenden Medienberichten zum FC Barcelona wechseln, am liebsten schon zeitnah. Zwar legte FCB-Präsident Herbert Hainer erst jüngst und nicht zum ersten Mal ein Veto gegen einen vorzeitigen Abschied ein, doch offenbar sind die Münchner im Hintergrund bereits darum bemüht, die Nachfolge für den Weltfußballer vorzubereiten.

Nach Informationen von "Bild" haben die Verantwortlichen daher zu Beginn der Woche bei Sadio Mané angefragt. Angeblich wurde das Interesse am Außenbahnspieler des FC Liverpool telefonisch hinterlegt.

Nachdem bekannt wurde, dass Lewandowski keinesfalls verlängern will, soll das Werben um den 30-Jährigen intensiviert worden sein, weiß auch "Sky". Mané war bereits vor Kurzem mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden.

Laut dem TV-Sender gab es bereits erste Gespräche, Trainer Julian Nagelsmann sei eingeweiht, Sportchef Hasan Salihamidzic soll Mané als Top--Transferziel ausgemacht haben.

Der Vertrag des Senegalesen in Liverpool läuft - wie Lewandowskis in München - Mitte 2023 aus. Bislang ist noch unklar, wie es mit einer möglichen Verlängerung aussieht, weil sich die Reds priorisiert um die Zukunft von Mohamed Salah kümmern. Bleibt diese aus, müssten die Reds den Offensivmann, der sowohl auf den Außen als auch als hängende Spitze spielen kann, im Sommer abgeben, um noch eine Ablöse zu kassieren.

Nach "Bild"-Infos gab es bereits vor einer Woche ein Treffen von Salihamidzic mit Mané-Berater Björn Bezemer, der auch Serge Gnabry und Konrad Laimer (ebenfalls ein Transferziel des FC Bayern) betreut, auf Mallorca.

FC Bayern in Transferduellen mit dem BVB

Neben Mané werden derzeit aber auch weitere Namen gehandelt. Niederländische Medien berichten wie "Bild", dass es einen großen Zweikampf zwischen den Münchner und Borussia Dortmund um Sébastien Haller gibt.

Beide Klubs wollen den großgewachsenen Stürmer von Ajax Amsterdam, der die Bundesliga bestens aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt kennt.

"Footmercato.net" hingegen weiß, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister ein Auge auf Hugo Ekitike von Stade Reims geworfen hat. Der 19-Jährige gehört mit neun Toren und drei Vorlagen in 22 Spielen in der laufenden Ligue-1-Saison zu den Senkrechtstartern des französischen Oberhauses.

Das Portal "90 Football" behauptet, der FC Bayern befinde sich im Werben um Hugo Ekitike "im Vorteil". Stade Reims fordert allerdings 40 Millionen Euro Ablöse. Und Ekitike steht laut "Ruhr Nachrichten" wie Haller auch beim BVB auf dem Zettel.

Nicht zuletzt bleibt auch Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart ein Thema in München. Der Österreicher ist nicht das erste Mal beim FC Bayern im Gespräch. Laut "Bild" haben die Münchner Verantwortlichen den Stürmer der Schwaben kürzlich kontaktiert. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft ebenfalls in 13 Monaten aus.