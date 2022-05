Hitz verkündet BVB-Abschied - neuer Klub bereits fix?

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Marwin Hitz verlässt den BVB

Marwin Hitz wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Das gab der BVB-Torhüter vor dem letzten Saisonspiel gegen Hertha BSC offiziell bekannt.

"Auch wenn es mir nicht leicht gefallen ist, habe ich mich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen", bestätigte Hitz seinen bevorstehenden Abschied auf Instagram. Damit kehrt der Schweizer dem BVB nach insgesamt vier Jahren den Rücken.

"Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die Erfahrungen, die Erfolge und vor allem die Spiele vor euch Fans im Signal Iduna Park. Danke an jeden Borussen für die Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten", ergänzte der 34-Jährige.

Der BVB hat inzwischen auf den Post reagiert. "Danke, Marwin", kommentierte der Revierklub unter dem Beitrag.

Dass Hitz die Schwarz-Gelben verlässt, überrascht nicht, schließlich hatte der Routinier das Ende seiner BVB-Zeit bereits vor wenigen Wochen nach dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern (1:3) indirekt angekündigt. "The last klassiker", schrieb Hitz damals unter ein Foto, das ihn während der Partie gegen den Rekordmeister zeigte.

Hitz und Bürki verlassen den BVB gemeinsam

Den Keeper zieht es laut den "Ruhr Nachrichten" zum FC Basel. Zuletzt hatte bereits "transfermarkt.de" über das Interesse des Traditionsklubs berichtet. Zuvor wurde Hitz auch mit seinem Ex-Klub FC Augsburg in Verbindung gebracht.

Der BVB muss sich derweil auf der Torhüter-Position neu aufstellen. Gregor Kobel wird in Westfalen auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen, doch dahinter klafft eine Lücke - immerhin verabschiedet sich Roman Bürki ebenfalls.

Die ehemalige Nummer eins schließt sich dem neuen MLS-Klub St. Louis City an. Bürki hatte einen Stammposten in der vergangenen Saison ausgerechnet an Hitz verloren. Nun verlässt das Torwart-Duo die Dortmunder Borussia gemeinsam.