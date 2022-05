Hummels verabschiedet sich mit emotionalen Worten

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mats Hummels verabschiedet BVB-Legende Marcel Schmelzer

Mit dem Abschied von Marcel Schmelzer endet bei Borussia Dortmund eine Ära. Das BVB-Eigengewächs hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Teamkollege Mats Hummels hat den Linksverteidiger mit emotionalen Worten gewürdigt.

Nach insgesamt 17 Jahren im schwarz-gelben Trikot beendet Marcel Schmelzer seine Karriere. 2005 war der Defensivmann vom 1. FC Magdeburg in die Jugend des BVB gewechselt, wo er 2008 zum Profi wurde.

In seiner Zeit bei der Borussia wurde Schmelzer unter anderem zweimal deutscher Meister und dreimal Pokalsieger. Seine letzte Partie bestritt der Ex-Nationalspieler im Juni 2020.

Einer, der fast die ganze Zeit an Schmelzers Seite war, ist Mats Hummels. Kein Wunder, dass dem Innenverteidiger der Abschied nahe geht.

"Kein Spieler war so lange an meiner Seite wie du. Kaum einen Spieler habe ich deshalb so schätzen gelernt wie dich", richtete Hummels auf Instagram emotionale Worte an Schmelzer.

Kaum ein Spieler wurde und werde "noch immer so unterschätzt", führte der 33-Jährige aus. "Als Typ auf und neben dem Platz bist du ein Traum für jeden Mitspieler und Trainer. Fleißig, ehrgeizig, bescheiden, lernwillig, wissbegierig, teamorientiert, immer und in jeder Sekunden mit vollem Einsatz dabei", beschrieb Hummels seinen geschätzten Kollegen.

"Viele Leute die nicht wissen worauf es im Fußball ankommt"

Der BVB-Routinier weiter: "Viele Leute die nicht wissen worauf es im Fußball ankommt wenn man gewinnen will werden nie kapieren was du geleistet hast. Wir alle die dich tagtäglich erlebt haben wissen es! Es wäre wunderschön gewesen dich nochmal auf dem Platz zu erleben, aber dein Körper hat das leider nicht mehr zugelassen, gerade als du dich wieder Mal beeindruckend zurück gekämpft hast!"

Doch auch so werde Schmelzer "den Abschied bekommen den du dir so sehr verdient hast", versicherte Hummels, der den Beitrag mit den Worten "Nichts als Liebe" beendete.