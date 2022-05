Kommt Bielefelds neuer Trainer vom FC Bayern?

IMAGO/Sven Leifer

Martin Demichelis vom FC Bayern ist bei Arminia Bielefeld im Gespräch

Seit der Entlassung von Frank Kramer Ende April läuft bei Arminia Bielefeld ligaunabhängig die Suche nach einem neuen Trainer. Nun ist anscheinend auch ein Coach des FC Bayern ins Augenmerk der Ostwestfalen gerückt.

Wie "Sky" schreibt, soll Martin Demichelis ein Kandidat auf das Traineramt bei der Arminia sein. Demnach sei es denkbar, dass der 41-Jährige zur neuen Saison die Nachfolge von Interimstrainer Marco Kostmann antritt.

Geschäftsführer Samir Arabi soll Gefallen an der Idee gefunden haben, einen namhaften Trainer für den Verein zu gewinnen. Die Thematik soll intern bereits intensiv diskutiert worden sein.

Demichelis trainiert seit April letzten Jahres die zweite Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga Bayern. Mit der U23 des Rekordmeisters verspielte er am Freitag zwar die letzte Chance auf den Aufstieg in die 3. Liga. Als sicherer Tabellenzweiter lieferte er in dieser Saison aber insgesamt gute Arbeit für den Nachwuchs ab.

In München soll man die Arbeit des ehemaligen Verteidiger sehr schätzen. Als Cheftrainer einer Profimannschaft besitzt der Argentinier allerdings noch keine Erfahrung.

Bielefeld bald ein Außenposten des FC Bayern?

Um in Bielefeld anzuheuern, müsste Demichelis zudem noch den nötigen Trainerschein erwerben. Laut "Sky" absolviert der vierfache deutsche Meister derzeit einen Kurs und soll noch vor Beginn der neuen Saison die nötige Lizenz in der Tasche haben.

Fortan könnte die Bielefelder Alm sogar zu einem kleinen Außenposten der Bayern werden. Denn dem Bericht zufolge will der DSC auch mit dem aktuellen Co-Trainer Michael Henke, der ebenfalls eine Bayern-Vergangenheit hat, Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit führen. Bei der Personalie Henke soll es ebenfalls keine Rolle spielen, ob die Arminia die Klasse hält oder letztlich absteigt.

Bielefeld hat vor dem letzten Spiel am Samstagnachmittag gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Den 17. trennen drei Punkte und sieben Tore vom VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Um doch noch vorzurücken, müsste man Leipzig klar schlagen und gleichzeitig auf eine hohe Niederlage der Schwaben gegen den 1. FC Köln hoffen.