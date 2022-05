Lewandowski: Letztes Bayern-Spiel? "Ist durchaus möglich"

IMAGO/Eibner/Memmler

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Wochenlang ist in den Medien über Robert Lewandowski gesprochen worden - nun hat sich der Pole selbst zu den Gerüchten um einen baldigen Abschied vom FC Bayern geäußert. Und seine Aussagen beinhalten reichlich Sprengkraft.

"Ich habe mit Hasan gesprochen und ihm gesagt, dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich habe gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde, obwohl es noch kein konkretes Angebot gibt. Beide Seiten müssen jetzt über die Zukunft nachdenken, ich auch. Ich habe auch den Trainer darüber informiert", sagte der 33-Jährige nach dem 2:2 am Samstag gegen den VfL Wolfsburg im Interview mit dem polnischen Journalisten Piotr Domagala bei "Viaplay".

Laut Lewandowski habe er Salihamidzic gesagt, "wenn ein Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken - auch für den Verein. Beide Seiten müssen an die Zukunft denken. Mehr kann ich nicht sagen."

"Ich glaube, an diesem Punkt ist es die wichtigste Sache für beide Parteien, eine angemessene Lösung zu finden. Es ist durchaus möglich, dass das mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Aber heute kann ich mir noch nicht 100 Prozent sicher sein. Natürlich habe ich noch ein Jahr Vertrag, deshalb wird es in naher Zukunft sicher mehr zu sagen geben", fuhr der Top-Torjäger fort.

Salihamidzic bestätigt: Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Schon vor dem Spiel hatte auch Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic erstmals eingeräumt, dass Lewandowski mit einem Wechselwunsch an ihn herangetreten sei. "Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde", verriet Salihamidzic am Samstagnachmittag gegenüber "Sky".

Brazzo betonte allerdings einmal mehr die Absicht des Rekordmeisters, Lewandowski in diesem Sommer nicht ziehen zu lassen.

Julian Nagelsmann hat einen möglichen Wechsel des Polen als deutlichen Rückschlag bezeichnet. Der Coach verwies auf den laufenden Vertrag des Offensivmanns bis 2023, doch bezeichnete einen möglichen Abgang als "Verlust".

"Da ist wenig Raum für Trauer. Man muss aus der Situation versuchen, das Beste zu machen", sagte Nagelsmann. "Es ist nicht schön, wenn man einen guten Spieler verliert", sagte er. Es gebe im Leben aber wichtigere Dinge, über die man wirklich traurig sein müsse.

Gibt es schon eine Einigung mit dem FC Barcelona?

Der Weltfußballer wird seit Wochen mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Laut "Sport1" gibt es zwischen Lewandowskis Berater Pini Zahavi und Barca bereits eine mündliche Einigung. Im Raum steht demnach ein Dreijahresvertrag.

"Sport1" zufolge hat Barcelonas Vereinspräsident Joan Laporta der Lewandowski-Seite zugesichert, dass der Verein ein offizielles Angebot für den 33-Jährigen abgeben würde, sollte der FC Bayern tatsächlich Verhandlungsbereitschaft signalisieren.