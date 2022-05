Haaland schickt Botschaft an BVB-Fans: "Es war eine Ehre"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

Erling Haaland trug am Samstag zum letzten Mal das BVB-Trikot

In seinem letzten Spiel für Borussia Dortmund verabschiedete sich Erling Haaland am Samstag standesgemäß mit einem Treffer gegen Hertha BSC. Nach der Partie richtete der Norweger noch einige emotionale Worte an die BVB-Fans.

"Es war nicht weniger als eine Freude und eine Ehre, dieses Trikot zu tragen", schrieb der 21-Jährige auf Instagram und richtete sich nach dem Spiel in einem Video auch auf Deutsch an die Anhänger.

"Ich habe unvergessliche Momente erlebt, habe besondere Menschen kenngelernt und außergewöhnliche Mitspieler - nicht zu vergessen die Fans, die immer unser Extra-Mann auf dem Platz waren. Die Gelbe Wand ist wahrlich unglaublich und etwas, das man mindestens einmal in seinem Leben erlebt haben muss. Ich werde nie etwas davon vergessen. Danke an euch alle", fuhr Haaland in seinem emotionalen Post fort.

Haaland wechselt vom BVB zu Manchester City

Am vergangenen Dienstag hatte der BVB offiziell verkündet, dass der Top-Stürmer den Verein im Sommer verlassen wird und zum englischen Top-Klub Manchester City wechselt. Im Vertrag des Goalgetters hatte sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro befunden. Deshalb war bereits seit Monaten über einen Sommer-Transfer des Shooting Stars spekuliert worden.

Haaland hatte sich am Samstag bereits im Stadion mit viel Applaus von den Fans der Borussia verabschiedet. Sein Elfmetertreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den Hauptstadtklub war ein Schlüssel zum Heimsieg und sorgte für einen würdigen Abschied aus Dortmund.

Insgesamt wurde das letzte Saisonspiel der Westfalen überlagert von diversen Verabschiedungen. Neben Haaland verlassen unter anderem auch die Torhüter Roman Bürki und Marwin Hitz sowie Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou und Vereinsikone Marcel Schmelzer den Verein.

Für den scheidenden Manager Michael Zorc, der nach insgesamt 44 Jahren im Verein als Spieler und Funktionär abtritt, verwandelten die Fans die Südtribüne zwischenzeitlich in ein Denkmal.