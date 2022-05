Salihamidzic von Bayern-Fans ausgebuht

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

FC Bayern: Salihamidzic und Lewandowski widersprechen sich

Nach dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 haben sich die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern zum Feiern in einen Münchner Biergarten begeben. Wenig herzlich empfangen von den Fans wurde dabei Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Mit dem Gewinn der 32. Meisterschaft in der Bundesliga hat der FC Bayern allenfalls das Minimalziel in dieser Saison erreicht. Noch immer drückt das enttäuschende Abschneiden in der Champions League und im DFB-Pokal die Stimmung.

Der drohende Abschied von Robert Lewandowski ist bei viele Fans nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das Ziel der Kritik: Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Wie angespannt die Situation vor der Meisterfeier auf dem Münchener Rathausbalkon am Sonntag ist, zeigt eine Szene beim kleinen Meisterempfang im Paulaner Biergarten am Samstag. Denn dort bekam Salihamidzic den Frust zahlreicher Anhänger zu spüren, so "Bild".

Als der Bayern-Verantwortliche die Bühne betrat, wurde er nach Angaben des Blattes von rund einem Viertel der knapp 1000 anwesenden Fans ausgebuht.

Es liegt auf der Hand, dass vor allem der drohende Abschied von Toptorjäger Lewandowski zum Unmut bei den Münchner Anhängern führte. Ohnehin wird "Brazzo" in München aufgrund seiner Transfer-Strategie seit längerer Zeit kritisch beäugt.

Hat der FC Bayern Lewandowski ein Angebot gemacht?

Robert Lewandowski hingegen, der kurz zuvor seinen Wechselwunsch öffentlich gemacht hatte, wurde nach Angaben von "Bild" lautstark gefeiert. Auch Spieler wie Marcel Sabitzer und Eric Maxim Choupo-Moting, die in dieser Spielzeit nur wenig Einsatzzeit erhalten hatten, wurden überschwänglich begrüßt.

Der 33 Jahre alte Lewandowski dankte im Münchner Biergarten derweil seinen Teamkollegen für ihre Hilfe beim erneuten Gewinn der Bundesliga-Torjägerkanone. "Diese Kanone gehört auch der Mannschaft, ohne die Vorlagen hätte ich es nicht schaffen können", sagte Lewandowski. Immer wieder halten "Lewy, Lewy"-Sprechchöre durch den Biergarten.

Bezüglich seines drohenden Abschieds hatte Salihamidzic bei "Sky" zuvor auf Lewandowskis bis 2023 gültigen Vertrag beim FC Bayern verwiesen. "Lewa hat Vertrag bis zum Sommer nächsten Jahres. Das ist Fakt", betonte er.

Zusätzliche Brisanz birgt allerdings die Frage, ob der FC Bayern dem Superstar bislang überhaupt ein neues Vertragsangebot gemacht hatte.

Während Salihamidzic sagte, dass Lewandowski die Offerte des Klubs "nicht annehmen möchte", behauptete dieser bei "Sky", dass er noch gar kein Angebot erhalten habe.