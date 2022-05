Rose lässt Zukunft von Moukoko beim BVB offen

IMAGO/David Inderlied

Verlässt Youssoufa Moukoko den BVB?

Wie geht es bei Borussia Dortmund mit Youssoufa Moukoko weiter? BVB-Cheftrainer Marco Rose hat nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC eine Einschätzung abgegeben, nachdem zuletzt Meldungen über einen baldigen Abschied des Supertalents kursierten.

Für Youssoufa Moukoko ist eine äußerst schwierige Saison bei Borussia Dortmund mit einem großen Glücksmoment zu Ende gegangen. Der 17-Jährige hatte am letzten Bundesliga-Spieltag nach Einwechslung den Siegtreffer gegen Hertha BSC (2:1) erzielt.

Nach seinem Treffer rannte Moukoko direkt zu BVB-Ikone Michael Zorc, der den Revierklub nach 44 Jahren verlässt, und zeigte somit seine Verbundenheit zum scheidenden Sportdirektor.

Etwas kühler scheint hingegen das Verhältnis zu seinem Trainer Marco Rose zu sein. Moukoko, von gleich mehreren Verletzungen in dieser Saison zurückgeworfen, stand in 2021/22 nur einmal in einer Startelf des BVB. Die insgesamt 15 Einwechslungen in der Bundesliga erfolgten oftmals kurz vor Spielende - so wie gegen die Berliner.

"Ich glaube, dass Mouki insgesamt mit der Saison, mit den Einsatzzeiten - das hat er ja auch schon kundgetan - nicht zufrieden ist. Dafür gibt es ein paar Gründe und ich habe immer gesagt, dass ich in ihm das Riesentalent sehe, das er ist", so Rose nach Spielende auf der Pressekonferenz.

Youssoufa Moukoko muss sich Einsätze beim BVB "verdienen"

Rose freue sich, dass Moukoko gegen Hertha BSC nun seine Torgefahr unter Beweis stellen konnte: "Man hat seine Dynamik gesehen, er ist im richtigen Moment losgelaufen."

Der Cheftrainer schob zugleich aber auch hinterher: "Natürlich muss er sich in Teilbereichen entwickeln."

Rose wolle an Moukokos "taktischen Disziplin, der Arbeit gegen den Ball" arbeiten. Er machte zugleich klar, dass sich der Youngster seine Einsatzchancen "verdienen" müsse.

Wie es mit Moukoko beim BVB weitergeht, scheint noch nicht final geklärt zu sein, wie Rose durchblicken ließ: "Ich glaube, dass wenn er nächstes Jahr gesund bleibt und wir den Weg gemeinsam weitergehen, dass er dort Schritte machen wird."

"Bild" hatte zuletzt vermeldet, dass der Angreifer den BVB im Sommer "definitiv verlassen" wolle. Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2023 datiert.