Schalke? Werder? Hängepartie um Ortega

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Stefan Ortega wird beim FC Schalke 04 und bei Werder Bremen gehandelt

Auch nach dem feststehenden Abstieg von Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga und seinem tränenreichen Abschied ist die Zukunft von Stefan Ortega weiter offen. Der Keeper wird sowohl bei Werder Bremen als auch beim FC Schalke 04 gehandelt.

Das Wunder blieb am 34. Spieltag aus. Nach einem 1:1-Achtungserfolg gegen RB Leipzig muss Arminia Bielefeld den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Abstieg der Ostwestfalen geht mit einem großem Umbruch im Spielerkader einher.

Verabschiedet wurde vor dem Leipzig-Spiel auch Torhüter Stefan Ortega, mit starken Leistungen einer der wenigen echten Leistungsträger bei Bielefeld in der abgelaufenen Saison.

Unter Tränen bekundete der 29-Jährige seine Sympathie zur Arminia, sprach aber gleichzeitig von "ehrgeizigen Zielen" für seine Zukunft. Wo diese liegt sei allerdings noch offen, behauptete Ortega.

Stefan Ortega zum FC Schalke 04? Das ist dran an den Gerüchten

Das unterstrich auch "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann, der sich am Sonntagvormittag in einem Tweet zu den zuletzt unter anderem vom "kicker" in Umlauf gebrachten Gerüchten äußerte, Ortega sei ein Kandidat beim FC Schalke 04.

#Schalke - Thema „Ortega zum #S04“ - eine Entscheidung ist bei ihm aktuell noch nicht gefallen, aber ich denke, dass er andere Angebote hat, die ihm sportlich und finanziell mehr bieten. — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 15. Mai 2022

Demnach habe der Schlussmann, der lange auch als künftige Nummer zwei des FC Bayern gehandelt wurde, wohl sportlich und finanziell reizvollere Offerten als die des Bundesliga-Aufsteigers auf dem Tisch liegen.

Konkrete Vereinsnamen nannte der Journalist in diesem Zusammenhang jedoch nicht.

Auch Werder Bremen eine Option für Stefan Ortega?

Neben Schalke könnte dem "kicker" zufolge auch Werder Bremen ein Thema für Ortega werden. Dort steht aktuell Jiri Pavlenka zwischen den Pfosten. Dessen Vertrag läuft jedoch aus.

Sowohl in Sachen sportliche Zielsetzung als auch Wirtschaftskraft haben die Bremer allerdings nicht viel mehr zu bieten als Schalke, zumal der Bundesliga-Aufstieg vor dem 34. Zweitliga-Spieltag am Sonntag noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Am wahrscheinlichsten sei ohnehin ein Wechsel Ortegas ins Ausland, so das Fachmagazin.