Mislintat schließt Kalajdzic-Wechsel zum FC Bayern nicht aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wechselt Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Der FC Bayern hat noch kein Angebot für Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart abgegeben. Ein Wechsel des angeblich vom Rekordmeister umworbenen Angreifers ist aber nicht ausgeschlossen.

"Den Anruf des FC Bayern gab es noch nicht. Aber wenn er kommt, werde ich ihn annehmen, alleine aus Respekt dem Spieler gegenüber", bekannte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag in einer Schalte in der Talk-Sendung "Sky90".

Hinsichtlich eines Abgangs von Kalajdzic vom VfB schlage in Mislintats Brust zwei Herzen. "Wir müssen an die finanzielle Stabilität des Vereins denken. Andererseits hängt der sportliche Erfolg natürlich auch von einer gewissen Kontinuität ab. Als wir nach dem Aufstieg keine Leistungsträger abgegeben haben, haben wir Platz neun geholt", sagte der frühere BVB-Kaderplaner.

Vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Mislintat ergänzte: "Fakt ist: Sasa hat noch einen Vertrag bis 2023 und wir sprechen mit ihm, auch über eine Verlängerung."

Beim FC Bayern wird Kalajdzic als möglicher Nachfolger für Torjäger Robert Lewandowski gehandelt.

Sowohl der 33 Jahre alte Pole selbst als auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten seinen Wechselwunsch rund um den Bundesliga-Abschluss beim VfL Wolfsburg (2:2) bestätigt.

Sasa Kalajdzic "ganz oben auf der Liste" beim FC Bayern

Kalajdzic stehe in München "ganz oben auf der Liste", der FC Bayern bereits in Kontakt zu seinem Management, hatte "Bild" zuletzt berichtet. Eine Ablösesumme in Höhe von rund 20 Millionen Euro steht im Raum.

Für "Sky"-Experte Dietmar Hamann ist der großgewachsene Österreicher "einer der besten Stürmer in Europa, ein herausragender Fußballer für seine Körpergröße".

Der 24-Jährige sei "bezahlbar" für den FC Bayern. "Er könnte in München diese Rolle als Nummer eins im Sturm ausfüllen. Er ist noch jung, er kann auch noch besser werden."