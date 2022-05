LIVE: Die Meisterfeier des FC Bayern

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Die Profis des FC Bayern zeigen sich auf dem Münchner Rathausbalkon

Der drohende Abschied von Robert Lewandowski trübt beim FC Bayern die Meisterstimmung. Überschattet der öffentlich geäußerte Wechsel-Wunsch auch die Feierlichkeiten auf dem Münchner Rathausbalkon?

Auf dem Münchner Nockherberg hat sich Robert Lewandowski bereits am Samstagabend ordentlich in einer Lederhose feiern lassen. Mit "Lewy, Lewy"-Sprechchören bejubelten die Fans in dem Biergarten ihren Torschützenkönig bei der nächsten Meistersause der Bayern.

Mit Spannung wird nun auch sein Auftritt auf dem Münchner Rathausbalkon, wo er mit seinen Teamkollegen vom FC Bayern ab 13:30 Uhr erwartet wird.

Es könnten Lewandowskis letzte Partytage in München gewesen sein, der Weltfußballer macht nun auch öffentlich Druck für einen schnellen Abschied vom Rekordchampion. "Wenn ein Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken - auch für den Verein. Beide Seiten müssen an die Zukunft denken", hatte der 33-Jährige nach dem 2:2 im letzten Bundesliga-Saisonspiel beim VfL Wolfsburg gesagt.

Danach war Lewandowski ganz allein auf die Tribüne mit den Bayern-Fans zugelaufen. Überraschend lange blieb er dort - fast, als wollte er die Situation genießen, weil es sie demnächst in der Bundesliga womöglich nicht mehr geben wird. "Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein", sagte der Pole.