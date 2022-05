Neue Details zum Hütter-Aus in Gladbach durchgesickert

IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

Adi Hütters Zeit in Gladbach geht zu Ende

Adi Hütter verzichtet im Rahmen seiner vorzeitigen Trennung von Borussia Mönchengladbach offenbar auf eine millionenschwere Abfindungszahlung.

Laut "Sport1" haben sich beide Seiten auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2024 datierten Vertrags geeinigt. Gladbach spart dadurch zukünftig Hütters Jahresgehalt in Höhe von angeblich vier Millionen Euro ein.

"Zu Vertragsinhalten sag ich gar nichts. Es ist aber richtig, dass uns Adi Hütter in den Gesprächen entgegengekommen ist. Da zeigt sich der Mensch und die Persönlichkeit Adi Hütter. Großen Respekt davor", sagte Sportdirektor Roland Virkus dem TV-Sender am Sonntag.

Trainersuche in Gladbach in vollem Gange

Hütter hatte seinen Abschied am Samstag nach dem 5:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim am 34. Bundesligaspieltag selbst bestätigt und von "intensiven, guten, respektvollen Gesprächen" mit der Gladbach-Führung berichtet.

Die Nachfolgersuche bei der zwischenzeitlich sogar abstiegsgefährdeten Borussia läuft bereits.

"Es wäre fahrlässig, wenn man sich nicht schon Gedanken gemacht hat. Ein Trainer-Scouting muss immer stattfinden, unabhängig von der Situation. Wir waren in einer prekären Situation, da macht man sich immer Gedanken. Ich werde hier aber keine Namen diskutieren", sagte Virkus.

Favre, Kovac und Co. in Gladbach gehandelt

Der Nachfolger von Max Eberl betonte: "Borussia ist eine Mannschaft, die Fußball spielt. Nicht nur Ballbesitz, sondern das Attribut Attraktivität kommt dazu. Alles das wirft man in die Waagschale. Auf Grundlage dessen wollen wir einen guten Trainer finden."

Es gebe in der Trainer-Frage aber keine feste Deadline. "Wir werden jetzt in Ruhe gucken, wer der passende Trainer für Borussia Mönchengladbach ist. Ich kann nicht sagen, ob morgen oder übermorgen. Es kann auch erst in zwei Wochen sein", sagte Virkus.

Gehandelt werden in Gladbach die Namen Lucien Favre, Daniel Farke sowie Niko Kovac.