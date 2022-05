Büskens gesteht: "Fühlte mich irgendwie falsch aufgehoben"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Mike Büskens (M.) führte den FC Schalke 04 zurück in die erste Liga

Mit seinem knapp zweieinhalbmonatigen Engagement als erneuter Interimstrainer beim FC Schalke 04 ist Mike Büskens endgültig zur Vereinslegende des FC Schalke 04 aufgestiegen. Der 54-Jährige führte den Klub in einer Position zurück in die Bundesliga, die er ursprünglich gar nicht haben wollte.

"Ich muss gestehen, dass ich die Rolle als Interimstrainer zunächst, zumindest für mein eigenes Empfinden, gar nicht so richtig ausfüllen konnte. Ich fühlte mich irgendwie falsch aufgehoben, auch nachdem die Entscheidung schon gefallen war", gestand Büskens im Gespräch mit dem "kicker" ein.

Dennoch war die Zeit nach dem Trainerwechsel eine einzige Erfolgsgeschichte für den Ex-Profi. Acht der neun Spiele unter der Verantwortung Büskens' wurden gewonnen. Innerhalb weniger Wochen gelang der Sprung von Platz sechs auf Platz eins, gipfelnd in der Zweitliga-Meisterschaft am vergangenen Sonntag.

"Es war fantastisch, wie wir alle zusammen diese Energie entwickelt haben. Aber ja, es mussten mich einige Menschen in diese Position treiben. Ich habe mich vor ein paar Jahren bewusst dazu entschieden, nicht mehr in dieser ersten Reihe stehen zu wollen", führte der Erfolgstrainer weiter aus.

Für Büskens steht fest, dass er sich fortan wieder mit der gleichen Leidenschaft für seine Arbeit als Co-Trainer einsetzen werde, um dem Verein auch in der Bundesliga zu helfen - unter welchem Cheftrainer auch immer.

Büskens verspricht Nachfolger volle Loyalität

Rund um den FC Schalke 04 mehren sich die Mutmaßungen, dass es der neue Linienchef in Gelsenkirchen besonders schwierig haben dürfte, mit einem derart erfolgreichen Vorgänger und nun wieder Co-Trainer Mike Büskens im Hintergrund.

Der Aufstiegstrainer sicherte seinem Nachfolger aber erneut volle Loyalität zu: "Ich komme sehr gut klar in meiner Rolle als Co-Trainer. [...] Das ist das, was ich will. Wo ich mich wohlfühle. Wo ich einen guten und umfangreichen Blick auf junge Spieler haben und sie auf ihrem Weg zum gestandenen Profi unterstützen kann. Der neue Trainer wird wissen, dass ich nicht auf seinen Posten aus bin. Ich habe nur eines im Sinn: den neuen Coach mit Rat und Tat zu unterstützen."

Wer der neue Cheftrainer auf Schalke wird, stand bis zuletzt noch immer nicht fest. Sportvorstand Rouven Schröder widmet sich dieser Personalfrage derzeit mit Hochdruck.