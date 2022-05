So lange soll der neue Schalke-Coach unterschreiben

imago

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Trainer

Der Aufstieg ist geschafft, jetzt sollen beim FC Schalke 04 die Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Eine der wichtigsten Fragen: Wer sitzt dann eigentlich als neuer Coach auf der Bank? Und: mit welchem Vertrag wird derjenige ausgestattet? Zumindest zu letzter Frage gibt es nun möglicherweise etwas mehr Klarheit.

Die Zeit von Mike Büskens als Cheftrainer des FC Schalke war überaus erfolgreich. Acht Siege aus neun Spielen fuhr der 54-Jährige ein, sicherte seinem Herzensklub auf diese Weise nicht nur den direkten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga, sondern auch die Meisterschaft in der 2. Liga. Dafür reichte ein 2:1-Erfolg am Sonntag in Nürnberg.

Doch nach der Saison will Büskens definitiv nicht mehr als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stehen und sich lieber wieder seinem Job als Assistent widmen. "Der Job als Cheftrainer kann eben nicht nur sehr kurzweilig sein, sondern auch sehr kurzlebig. Ich möchte jedoch Kontinuität in meiner Arbeit, und deshalb ist die Entscheidung, wieder in die zweite Reihe zu gehen, genau richtig", begründete Büskens gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" seinen Entschluss.

Wer genau auf den Aufstiegstrainer folgen wird, ist noch offen. Klar ist nach Informationen des "kicker" nur, dass Schalke 04 anstrebt den neuen starken Mann mit einem Zweijahresvertrag auszustatten. Heißt: Nach den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre geht man es in Gelsenkirchen weiter vorsichtig an und verzichtet auf allzu lange Laufzeiten. Gleichzeitig gibt man dem Neuen aber auch eine Perspektive über die kommende Saison hinaus.

Der Vertrag von Büskens-Vorgänger Dimitrios Grammozis , von dem der 54-Jährige Anfang März übernahm, verlängerte sich durch den Aufstieg zuletzt um ein weiteres Jahr. Darin inbegriffen: Eine deutliche Gehaltserhöhung für den Deutsch-Griechen, der weiter auf Schalkes Lohnliste steht.