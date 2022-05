Zukunft von Gladbach-Stars steht "in den Sternen"

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Gladbach blickt auf eine schwache Saison zurück

Borussia Mönchengladbach steht nach einer enttäuschenden Saison ein großer Umbruch bevor. Trainer Adi Hütter verlässt den Verein, mehrere Spieler könnten noch folgen.

Durch den furiosen 5:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim ist Gladbach ein versöhnlicher Saisonabschluss gelungen. Dennoch blickt die Fohlen-Elf auf eine ernüchternde Spielzeit zurück. Platz zehn in der Bundesliga entspricht nicht den Ansprüchen der Borussia. Immerhin sammelte der VfL in den letzten vier Partien noch acht Punkte.

Für Adi Hütter geht es am Niederrhein trotzdem nicht weiter. "Wir sind übereinstimmend der Meinung, dass diese Entscheidung für beide Seiten richtig ist", erklärte Sportdirektor Roland Virkus nach dem Saisonfinale.

Aufgabe sei nun, "die Schlüsse aus der Aufarbeitung der Saison zu ziehen und die entsprechenden Maßnahmen in die Wege zu leiten, um Ende Juni in einer neuen Konstellation in die Vorbereitung auf die neue Saison zu gehen", meinte der Eberl-Nachfolger.

Zu den angesprochenen Maßnahmen könnten Spielerverkäufe gehören. Laut dem "kicker" steht die Zukunft von Jonas Hofmann, Alassane Pléa und Breel Embolo weiterhin "in den Sternen". Das Gladbach-Trio ist nur noch bis 2023 an den Verein gebunden. Sollte es zu keinen Vertragsverlängerungen kommen, dürften die Verantwortlichen über Transfers nachdenken.

Virkus rechnet bei Gladbach mit Abgängen

"Wir hatten bei dem einen oder anderen Spieler gute Gespräche und werden da hoffentlich in eine gute Richtung kommen. Es wird aber auch Spieler geben, die den Klub verlassen werden", wird Gladbach-Manager Virkus vom Fachmagazin zitiert.

Dem 55-Jähigen zufolge wären Abgänge "jedoch kein Weltuntergang". "Es kann auch eine Chance sein, wenn man neue Facetten in eine Mannschaft hereinbringt", führte Virkus, dem ein arbeitsintensiver Sommer ins Haus steht, aus.