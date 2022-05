Bericht: BVB und Leipzig weiter heiß auf Köln-Star

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Salih Öczan (l.) hat noch ein Jahr Vertrag beim 1. FC Köln

Schon seit einigen Wochen wird Salih Özcan vom 1. FC Köln mit mehreren Bundesliga-Konkurrenten in Verbindung gebracht. Nach dem Erreichen der Conference League kommt nun neue Entwicklung in die Personalie.

Laut einem "kicker"-Bericht sollen mit Vizemeister Borussia Dortmund und dem Tabellenvierten RB Leipzig weiterhin gleich zwei Champions-League-Teilnehmer an Özcan dran sein.

Machen der BVB oder RB tatsächlich Ernst beim 24-Jährigen, scheint ein Verbleib in der Domstadt unwahrscheinlich. Wie teuer Özcan für einen potenziellen Abnehmer werden könne, blieb bis zuletzt aber noch unbekannt.

Eine Entscheidung in der Zukunftsfrage des Kölner Eigengewächses wird nicht vor der kommenden Woche erwartet. Dann steht ein intensiver Austausch des Spielers mit seinem Berater Dirk Hebel an, in dem laut dem Medienbericht "eine Übersicht über die Marktsituation" erarbeitet werden soll.

Unter Cheftrainer Steffen Baumgart hatte der gebürtige Kölner die beste Saison seiner bisherigen Bundesliga-Karriere gespielt. 31 Partien absolvierte Özcan in der abgelaufenen Spielzeit für den Effzeh, erzielte dabei auch seine ersten beiden Treffer im deutschen Fußball-Oberhaus.

Özcan hat noch ein Jahr Restvertrag beim 1. FC Köln

Bei nur noch einem Jahr restlicher Vertragslaufzeit hofft der 1. FC Köln noch auf eine Ablösesumme für den Stammspieler, der bisher auf insgesamt 138 Spiele in der ersten und zweiten Liga zurückblickt.

Sowohl dem BVB als auch RB Leipzig halten derzeit die Augen nach einer Verstärkung für das Mittelfeld offen. Schon vor Wochen wurde Özcan in Dortmund als "ernsthafte Option" gehandelt.

Im März dieses Jahres hatte Rechtsfuß sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft gegeben, nachdem er in den U-Nationalmannschaften noch für die deutschen Auswahlen aufgelaufen war. Sein Bundesliga-Debüt für den 1. FC Köln hatte er im Herbst 2016 gefeiert.