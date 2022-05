Moukoko erhält "deutliche Ansage" beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Hat Moukoko bereits sein letztes Spiel für den BVB absolviert?

Verliert Borussia Dortmund sein Sturmtalent Youssoufa Moukoko? Der BVB würde gerne mit dem 17-Jährigen verlängern, doch dies stellt eine große Herausforderung dar.

Zumindest am Ende der Saison konnte Youssoufa Moukoko noch einmal sein Potenzial zeigen. Das Stürmertalent verwertete einen brillanten Bellingham-Pass aus schwieriger Position zum 2:1-Siegtreffer gegen Hertha und sorgte somit für gelöste Stimmung vor der Verabschiedung der Vereinslegenden Michael Zorc und Marcel Schmelzer sowie anderer Spieler, die den BVB verlassen.

Dass es erst sein zweiter Saisontreffer war, liegt auch an der geringen Spielzeit, die Moukoko unter Marco Rose bekam. Das BVB-Juwel kam lediglich auf 210 Einsatzminuten in der Bundesliga. Dementsprechend halten sich schon länger die Gerüchte, dass sein Berater Patrick Williams dem BVB bereits Moukokos Abschiedswunsch mitgeteilt haben soll, wie die "Ruhr Nachrichten" berichten.

Dortmund hingegen will unbedingt die Zusammenarbeit fortsetzen. "Natürlich möchten wir seinen Vertrag verlängern", betonte der neue Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber dem Blatt. Moukokos Vertrag läuft 2023 aus und somit wäre in diesem Sommer die letzte Gelegenheit, eine ordentliche Ablösesumme für das BVB-Juwel einzunehmen. Derzeit gebe es auch keinen neuen Stand bei den Verhandlungen, so Kehl.

Moukoko-Ärger beim BVB

Vielmehr gibt es neuen Ärger beim BVB. Der jüngste Spieler, der jemals in einem Bundesliga-Spiel eingesetzt wurde, machte in den vergangenen Tagen mit einigen kryptischen Botschaften in den sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll der Stürmer eine "deutliche Ansage" bekommen haben, solche Angelegenheiten künftig intern zu halten.

So postete Moukoko bei Instagram ein Bild von seinem erfolgreichen Torschuss gegen die Hertha und schrieb dazu, dass Geduld oft "die beste Lösung" sei.

Auf Snapchat war zuvor ein Foto seines Schuhschranks zu sehen. Der Text dazu: "Nach sechs Jahren mit vielen wunderschönen Momenten muss ich mich verabschieden." Auf dem Weg zum Stadion veröffentlichte Moukoko ein Bild bei TikTok und schrieb dazu: "One last time". Die Personalie Moukoko dürfte den BVB in diesem Sommer noch länger beschäftigen.