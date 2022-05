BVB im Vorteil? FC Bayern bei Haller offenbar skeptisch

unknown

Sébastien Haller wird beim FC Bayern und BVB gehandelt

Der FC Bayern und Borussia Dortmund werden mit Sébastien Haller von Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Aktuell scheint der BVB im Rennen um den Torjäger im Vorteil zu sein, wohl auch, weil der gebürtige Franzose in München nicht ganz so hoch im Kurs stehen soll.

Laut "Sky" ist die Personalie Haller beim FC Bayern "gar nicht so heiß". Demnach würden viele beim 27-Jährigen zur Einschätzung kommen, "dass es nicht reicht". Der Nationalspieler der Elfenbeinküste wird beim FC Bayern immer wieder als möglicher Nachfolger für Robert Lewandowski genannt.

Der 33 Jahre alte Pole möchte den Rekordmeister im Sommer verlassen. Die Münchner wollen ihren Angreifer nicht ziehen lassen, das letzte Wort scheint aber noch nicht gesprochen. Offenbar sucht der FC Bayern schon nach potenziellen Nachfolgern. Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart gilt hier als heißer Kandidat.

Der FC Bayern ist allerdings nicht der einzige Bundesligist, der momentan nach einem neuen Stürmer Ausschau hält. Borussia Dortmund benötigt noch einen Nachfolger für Erling Haaland.

Haller kann sich wohl BVB-Wechsel vorstellen

Haller soll es dem BVB besonders angetan haben. Nach Informationen des "Spiegel" liebäugelt auch der Ajax-Star mit einem Engagement bei den Schwarz-Gelben. "Sport1" berichtete unlängst von "guten Gesprächen", die derzeit laufen.

Demzufolge hat sich die BVB-Chefetage bereits darauf verständigt, den 27-Jährigen, wenn alles passt, kaufen zu wollen. Eine Leihe sei kein Thema.

Günstig dürfte Haller aber keinesfalls werden. Zum einen ist der Offensivmann noch bis 2025 gebunden, zum anderen ist er beim Klub aus Amsterdam einer der Schlüsselspieler. 34 Tore, davon elf in der Champions League, erzielte Haller in der abgelaufenen Saison für Ajax. Mit dem niederländischen Rekordmeister feierte der ehemalige Frankfurter jüngst den Titel-Gewinn in der Eredivisie.