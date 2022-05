VfB-Stürmer Kalajdzic äußert sich zum Bayern-Interesse

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB Stuttgart: Jubelt Sasa Kalajdzic in der nächsten Saison für den FC Bayern?

Der FC Bayern muss sich wohl ernsthaft mit der Frage nach einem Nachfolger für den abwanderungswilligen Robert Lewandowski beschäftigen. Als möglicher Kandidat wurde zuletzt Sasa Kalajdzic vom FC Bayern gehandelt. Der Stürmer des VfB Stuttgart äußerte sich nun zum Stand der Dinge.

Nachdem Robert Lewandowski angekündigt hat, seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern und den Klub bereits in diesem Sommer verlassen zu wollen, sondiert der Rekordmeister den Markt. Dies kündigte Julian Nagelsmann auf der Meisterfeier bereits an.

Laut "Sport1" gehört Sasa Kalajdzic zum Kandidatenkreis, um den polnischen Nationalspieler in München zu ersetzen. Der Österreicher fehlte den Schwaben beinahe über die gesamte Laufzeit der Hinrunde aufgrund einer Schulterverletzung. In der Rückrunde war er mit sechs Treffern maßgeblich an der Rettung des VfB Stuttgart beteiligt.

Am vorletzten Spieltag erzielte er gegen den FC Bayern den immens wichtigen Treffer zum 2:2-Ausgleich. Wird er beim nächsten Aufeinandertreffen der beiden Klubs dann im Trikot des Rekordmeisters auflaufen?

VfB Stuttgart: Kalajdzic kündigt Gespräche an

Gegenüber der österreichischen "Kronen Zeitung" kündigte Kalajdzic zeitnahe Dialoge über seine Zukunft an. "Die nächsten Tage werde ich Gespräche mit Stuttgart und meinem Berater Sascha Empacher führen. Die heißen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her", gab der 24-Jährige an, dessen Vertrag noch bis 2023 laufe.

Dass ihm bereits unterschriftsreife Offerten vorliegen, stimme hingegen nicht. "Von den Bayern oder anderen liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch", betonte Kalajdzic.

Stimmen die Information von "Sport1" und dem "kicker" könnte sich das allerdings in den nächsten Tagen oder Wochen ändern. Neben dem FC Bayern soll auch der BVB am österreichischen Nationalspieler interessiert gewesen sein. Die schwarzgelbe Borussia favorisiere derzeit allerdings eher Sébastien Haller von Ajax.