Lockt der FC Bayern Dembélé mit einem satten Gehalt?

Ousmane Dembélé wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive beschäftigt sich der FC Bayern angeblich wieder einmal mit Ousmane Dembélé. Nun sind erste Details bezüglich eines möglichen Angebots für den ehemaligen BVB-Star durchgesickert.

Wie "L’Equipe" berichtet, lockt der FC Bayern Dembélé mit einem Vierjahresvertrag über insgesamt 72 Millionen Euro. Folgerichtig würde der 25-Jährige pro Saison 18 Millionen Euro einstreichen.

Der große Vorteil: Dembélé kann im Sommer ablösefrei wechseln. Allerdings versucht der FC Barcelona den französischen Nationalspieler noch von einer Verlängerung zu überzeugen. Bislang konnten sich beide Parteien in den Verhandlungen nicht einigen.

Der FC Bayern möchte diese Situation offenbar ausnutzen. Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann sollen von Dembélés Qualitäten überzeugt sein. Aufgrund seiner großen Verletzungsanfälligkeit konnte der Weltmeister von 2018 diese in der Vergangenheit aber nicht immer zeigen.

Nachdem Dembélé große Teile der Hinrunde wegen einer Knie- sowie einer Oberschenkelverletzung verpasste, kam er in der zweiten Saisonhälfte wieder besser in Fahrt. Insgesamt gelangen dem Rechtsaußen in der laufenden Spielzeit bislang zwei Tore sowie 13 Vorlagen.

Hat der FC Bayern schon Kontakt aufgenommen?

Zuletzt hatte "Sky Sports" über das Interesse des FC Bayern berichtet. Die Münchner hätten sogar schon Kontakt zum Lager des Barca-Profis aufgenommen, hieß es.

Angeblich sind die Bayern davon überzeugt, dass der ehemalige Dortmunder in der Bundesliga zu einem der besten Spieler der Welt werden kann. Mit ihm wolle der Rekordmeister den Beweis erbringen, dass ein Spieler des FC Bayern sehrwohl den Ballon d'Or gewinnen kann.

In den letzten Jahren wurde Dembélé, der in der Saison 2016/17 für den BVB auflief, immer wieder beim FC Bayern gehandelt - konkret wurde es bis dato aber nie.