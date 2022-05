Bericht: Lewandowski hat klare Priorität im Sinn

IMAGO

Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern

Robert Lewandowski will den FC Bayern in der anstehenden Transferperiode verlassen. Obwohl mittlerweile auch der FC Chelsea im Poker um den Weltfußballer mitmischen soll, hat der Angreifer nach wie vor eine klare Priorität.

Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, möchte sich Lewandowski im Sommer dem FC Barcelona anschließen.

Auch sein Berater Pini Zahavi arbeitet offenbar auf einen Deal mit den Katalanen hin. Der Dreijahresvertrag befinde sich bereits auf dem Tisch, jedoch müsse sich die Lewandowski-Seite weiter so lange gedulden, bis es zwischen dem FC Bayern und FC Barcelona zu Verhandlungen kommt, heißt es.

Bislang machen die Münchner keinerlei Anstalten, ihren Torjäger vorzeitig abzugeben. "Auch ich habe es in den letzten Tagen immer wieder gesagt: Er hat einen Vertrag bis 2023 - und den wird Robert erfüllen", betonte Vereinspräsident Herbert Hainer erst kürzlich in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Vorstandschef Oliver Kahn schob einem Transfer ebenfalls einen Riegel vor. "Diesen Vertrag wird er erfüllen - basta!", sagte der 52-Jährige am Sonntag im Rahmen der Meisterfeier des FC Bayern.

Somit müssen Lewandowski, Zahavi sowie der FC Barcelona beim deutschen Branchenprimus noch Überzeugungsarbeit leisten.

Chelsea mischt im Lewandowski-Poker mit

Zuletzt berichtete der "Guardian", dass der FC Chelsea ebenfalls über eine Verpflichtung des 33-Jährigen nachdenken soll.

Zudem wollen "Spox" und "Goal" von den Londoner Gedankenspielen erfahren haben. Demnach würden die Blues darüber nachdenken, eine Offerte für Lewandowski abzugeben. Finanzieren will Chelsea den Transfer wohl durch einen Verkauf von Romelu Lukaku.

Am Ende des Tages sitzt jedoch der FC Bayern am längeren Hebel. Schließlich hat Lewandowski an der Isar noch einen bis 2023 gültigen Vertrag. Im Sommer könnten die Münchner allerdings noch eine hohe Ablösesumme kassieren.