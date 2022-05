Medien: FC Schalke 04 hat Leipzig-Talent im Visier

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Tom Krauß (l.) spielte am letzten Sonntag noch gegen den FC Schalke

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga feilt der FC Schalke 04 an seinem Kader für die bevorstehende Saison. Nachdem der Klub zuletzt bereits mehrere Abgänge im aus dem Lizenzspielerkader bestätigte, verbreiteten sich jüngst neue Spekulationen um mögliche Sommertransfers.

So vermeldete der Sender "Sky" am Dienstag, dass die Gelsenkirchener ernsthaft an Mittelfeldspieler Tom Krauß interessiert sein sollen.

Der 20-Jährige spielte in der kürzlich abgeschlossenen Zweitliga-Saison noch als Leihspieler für den 1. FC Nürnberg, stand jüngst bei der 1:2-Heimniederlage des Clubs gegen die Schalker noch gegen Königsblau auf dem Rasen.

Im Sommer kehrt Krauß nach derzeitigem Stand eigentlich zu RB Leipzig zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Bei den Roten Bullen konnte sich der gebürtige Leipziger bisher noch nicht durchsetzen. Ein einziger Einsatz in der Fußball-Bundesliga stand bis 2020 zu Buche, ehe er sich für zwei Jahre auf Leihbasis den Franken anschloss.

Krauß beim 1. FC Nürnberg Stammspieler im Mittelfeld

In Nürnberg allerdings wurde Krauß direkt Stammspieler. In zwei Zweitliga-Spielzeiten bestritt er 63 von 68 möglichen Partien für den 1. FC Nürnberg und trat dabei auch fünfmal als Torschütze in Erscheinung.

Am wahrscheinlichsten scheint derzeit ein erneutes Leihgeschäft der Leipziger mit ihrem U-Nationalspieler zu sein. Laut dem Medienbericht soll sich der Mittelfeldmann selbst ebenfalls sehr gut vorstellen können, sich dem Bundesliga-Rückkehrer anzuschließen.

Schon in der abgelaufenen Zweitliga-Saison hatte der FC Schalke gleich mehrere Leihspieler verpflichtet, die dem Klub auf dem Weg zur Rückkehr in die Erstklassigkeit geholfen haben. Einige dabei wurden im Anschluss fest verpflichtet, wie Außenverteidiger Thomas Ouwejan oder Stürmer Marvin Pieringer.