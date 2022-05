Teammanager Preuß bestätigt Anfragen für BVB-Trainer

IMAGO/Thomas Bielefeld

Enrico Maaßen bleibt Trainer der zweiten Mannschaft des BVB

In den ersten beiden Bundesligen werden zur neuen Saison attraktive Plätze auf den Trainerbänken frei. BVB-Trainer Enrico Maaßen gehört zu jenen Übungsleitern, die gehandelt werden. Borussia Dortmunds U23-Teammanager Ingo Preuß bestätigte nun das Interesse - und ließ eine klare Aussage folgen.

"Ja, es gibt Anfragen für Enno (Enrico Maaßen, Anm. d. Red.)", bekannte Preuß gegenüber "Ruhr Nachrichten".

Maaßen war von "Sport Bild" als Nachfolger von Markus Weinzierl beim FC Augsburg ins Spiel gebracht worden. Auch die SpVgg Greuther Fürth, die in Marc Schneider mittlerweile einen neuen Trainer verpflichtet hat, soll Interesse gezeigt haben.

Nicht zuletzt soll mit Arminia Bielefeld auch der zweite Bundesliga-Absteiger laut "Bild" über Maaßen nachdenken. Bei den Ostwestfalen hatte Marco Kostmann in den vergangenen Wochen lediglich als Interimslösung fungiert.

Der Dortmunder Trainer der zweiten Mannschaft werde aber sicher keinen der noch offenen Posten übernehmen, stellte Preuß klar. "Wir haben ein Vertrauensverhältnis und haben uns auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, das bleibt auch so. Für uns steht fest, dass wir mit Enrico Maaßen als Trainer auch in die nächste Saison gehen." Er habe daher auch "niemanden in der Pipeline" für eine mögliche Nachbesetzung des Trainerstuhls bei Dortmunds U23.

Preuß: Interesse als Auszeichnung für Maaßen und den BVB

Dass der 38-Jährige mittlerweile im deutschen Fußball-Oberhaus als Cheftrainer gehandelt wird, sei derweil eine Art Auszeichnung für die gemeinsame Arbeit beim Revierklub, so Preuß: "Es spricht für Enno und für den BVB, dass einer unserer Trainer wieder einmal das Interesse anderer Klubs geweckt hat." Schon Trainer wie David Wagner, Jan Siewert oder Daniel Farke machten einst ihre Anfänge beim BVB II.

Enrico Maaßen kam 2020 vom SV Rödinghausen zum BVB und unterschrieb bis 2024. Mit ihm gelang der Borussia der Aufstieg in die 3. Liga. In der Saison 2021/22 konnten sich die Schwarz-Gelben im Profifußball etablieren und erreichten Platz neun.