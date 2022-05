Bericht: Dembélé kann sich Bayern-Wechsel vorstellen

IMAGO/David Ramirez

Wechselt Ousmane Dembélé zum FC Bayern?

Ousmane Dembélé wird dieser Tage wieder einmal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Bislang wurden die Gerüchte über einen Wechsel des Flügelspielers nach München nie wirklich heiß, doch dies könnte sich nun ändern.

"Sport1" zufolge kann sich Dembélé einen Transfer zum FC Bayern "gut vorstellen". Auf der anderen Seite sollen seine Nationalmannschaftskollegen Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Kingsley Coman oder Dayot Upamecano immer wieder nur Gutes über den Rechtsaußen des FC Barcelona berichten. Ob dies den FC Bayern überzeugt, bleibt abzuwarten.

Immerhin: Die Münchner Verantwortlichen haben offenbar registriert, dass Dembélé zuletzt körperlich einen stabileren Eindruck hinterlässt und wohl auch reifer geworden ist, heißt es.

Der FC Bayern soll inzwischen Kontakt zum Lager des Spielers aufgenommen haben. Darüber hatte unlängst die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet. Demnach lockt der deutsche Meister Dembélé mit einem Jahreshalt von 18 Millionen Euro.

Da der 25-Jährige nach Informationen von "Sport1" beim FC Barcelona hingegen zwischen 20 und 24 Millionen Euro brutto kassieren soll, könnte die Gehaltsfrage in den möglichen Verhandlungen zum "Knackpunkt" werden. Schließlich würde sich Dembélé beim FC Bayern prompt in die Riege der Topverdiener einreihen, sollte er tatsächlich in die Bundesliga wechseln.

FC Bayern will mit Gnabry verlängern

Priorität genießt beim FC Bayern aber wohl noch immer die mögliche Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry. Der 26-Jährige ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden, die Gespräche gestalten sich derzeit als äußerst schwierig.

"Bei Serge gibt es noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber die können wir hoffentlich ausräumen", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer am Sonntag im "Doppelpass" auf "Sport1".

Erklärtes Ziel des FC Bayern sei es weiterhin, den Offensivspieler über die kommende Saison hinaus zu binden.