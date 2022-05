Bayern-Ikone: Darum stützt Hoeneß Salihamidzic

imago sportfotodienst

Kennen sich gut aus gemeinsamer Zeit beim FC Bayern: Salihamidzic und Élber

Die Kritik an Hasan Salihamidzic vom FC Bayern will nicht abreißen. Einer, der den Münchner Sportvorstand stets auch öffentlich stützt, ist der ehemalige Klubpräsident Uli Hoeneß. Der langjährige Bayern-Profi Giovane Élber erklärt nun die Hintergründe.

Der öffentlich geäußerte Wechselwunsch von Robert Lewandowski ist vielen Bayern-Fans ein Dorn im Auge. Dass der zweifache Weltfußballer seinen bis 2023 gültigen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern will, soll nach Meinung der Kritiker vor allem an Hasan Salihamidzic liegen.

Jüngst hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus etwa sein Unverständnis über die Arbeitsweise der Bayern-Bosse geäußert. Die Münchner hätten Lewandowski vor Monaten schon "eindeutig und unmissverständlich signalisieren sollen, dass man ihn behalten will", schrieb er in seiner "Sky"-Kolumne. Beim FC Bayern sei "momentan wenig in Ordnung".

Doch schon im Rahmen der Meisterfeierlichkeiten hatte Uli Hoeneß seinerseits das Wort ergriffen und den Münchner Sportvorstand gestärkt. Der 70-Jährige sprach von einer "Hetzjagd" gegen Salihamidzic, für die Transferpolitik des Klubs sei nicht nur er verantwortlich.

Hintergründe zum Verhältnis zwischen Hoeneß und Salihamidzic lieferte nun Bayern Münchens Ex-Torjäger und heutiger Markenbotschafter Giovane Élber. "Uli kennt den Brazzo sehr gut", so der Brasilianer bei "Sky". "Er weiß, was er an Salihamidzic hat. Deswegen versucht er, Brazzo zu schützen."

Élber wünscht sich Verbleib von Lewandowski beim FC Bayern

Salihamidzic habe eine "schwere Zeit hinter sich nach dem Aus in der Champions League und jetzt mit den neuen Verträgen. Wer bleibt? Wer kommt? Geht er? Alles auf eine Person zu bringen, ist nicht einfach". Allerdings macht sich Élber um seinen einstigen Mannschaftskollegen keine Sorgen: "Wie ich Brazzo kenne, nimmt er diesen Kampf gerne an."

Den möglichen Abgang von Lewandowski vom FC Bayern sieht der einstige Torjäger mit gemischten Gefühlen. "Er hat bei uns alles gegeben und alles gewonnen, was man gewinnen kann. Wenn er jetzt denkt, dass er was anderes erleben will, können wir nichts dafür. Er weiß aber, was er am FC Bayern hat und wenn er bleibt, wird er nach wie vor alles geben, denn Lewy ist ein Profi durch und durch."