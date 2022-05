Medien: Perisic vor Wechsel zu Topklub

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Ivan Perisic steht angeblich vor einem Wechsel zu Juventus

Der ehemalige Fußball-Bundesligaprofi Ivan Perisic steht offenbar vor dem Wechsel von Meister Inter Mailand zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin.

Es geht um einen Vierjahresvertrag für den 33-Jährigen mit einem geschätzten Gehalt von sechs Millionen Euro per annum, berichtete die "Gazzetta dello Sport".

Der offensive Mittelfeldspieler steht seit 2015 bei Inter unter Vertrag. In der Saison 2019/20 wurde er an Bayern München ausgeliehen. Zuvor hatte er schon bei Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga gespielt.

Juventus will laut italienischen Medienberichten auch den französischen Weltmeister Paul Pogba zurückholten. Bereits zwischen 2012 und 2016 hatte der defensive Mittelfeldakteur bei der Alten Dame gespielt, vier Scudetti und zwei Pokaltriumphe gefeiert.

Der 29-Jährige kann Manchester United ablösefrei im Sommer verlassen, da sein Vertrag ausläuft.