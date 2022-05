Tuta-Korb für den BVB aus Liebe zur Eintracht?

IMAGO/HMB Media/Claus

Tuta hat bei der Eintracht langfristig verlängert

Alle Blicke beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind auf das mit Hochspannung erwartete Endspiel in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow gerichtet. Am Mittwochabend ab 21:00 Uhr (LIVE bei RTL und RTL+) spielt die SGE in Sevilla um ihren ersten internationalen Titel seit 42 Jahren. Am Tag zuvor erfreute die Eintracht ihre Anhängerschaft bereits mit der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit Stammspieler Tuta. Wie jetzt vermeldet wurde, sagte der Brasilianer für seine Unterschrift in Frankfurt wohl sogar dem BVB ab.

In einem Bericht des brasilianischen Sportportals "UOL" heißt es, dass auch Borussia Dortmund an dem 22-Jährigen dran gewesen sein soll. Trotz des angeblichen Interesses des BVB entschied sich Tuta für die Vertragsverlängerung bis 2026.

Wie das Portal "fussballtransfers" vermutet, könnte der Eintracht-Innenverteidiger eine Art Plan B für die Schwarz-Gelben gewesen sein, hätte sich die Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg noch zerschlagen.

Tuta verpasste international fast kein Spiel

Tuta wechselte bereits 2019 nach Frankfurt, startete in dieser Saison als Stammspieler unter Cheftrainer Oliver Glasner so richtig durch bei den Hessen. Statt sich einem anderen Klub wie beispielsweise der Dortmunder Borussia anzuschließen, entschied sich der Defensivmann bewusst für den langfristigen Verbleib bei der Eintracht.

"Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden", hatte sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag zu der Personalie geäußert.

Nach Informationen der brasilianischen Quelle soll sein Heimatverein FC Sao Paulo bis zuletzt eine Weiterverkaufsbeteiligung bei Tuta besessen haben. Mit dem neuen Vertragswerk, welches pünktlich vor der Abreise nach Sevilla am Dienstag unterzeichnet wurde, soll die Eintracht dem Klub aus Brasilien diese Klausel abgekauft und dafür angeblich 1,5 Millionen Euro bezahlt haben. Offiziell bestätigt hat die Eintracht diese Meldung bisher aber noch nicht.

Tuta hatte in der K.o.-Phase der Europa League in der laufenden Saison mit einer Ausnahme - weil gelb-rot gesperrt - jede Partie bestritten und gilt als einer der wichtigsten Stützen im Erfolgssystem der Frankfurter Euro-Adler.