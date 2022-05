Bericht: Lewandowski-Berater lässt Barca-Trikots beflocken

IMAGO/Revierfoto

Robert Lewandowski will den FC Bayern offenbar schon in diesem Sommer verlassen

Verlässt Robert Lewandowski schon in diesem Sommer den FC Bayern und schließt sich dem spanischen Topklub FC Barcelona an? Lewandowskis Berater Pini Zahavi mischt an den Spekulationen um seinen prominentesten Klienten offenbar kräftig mit.

Der Barca-Insider und bekannte spanische Journalist Gerard Romero verbreitete jüngst in den sozialen Medien die Nachricht, dass Lewandowski-Berater Pini Zahavi höchstpersönlich in Barcelona vor Ort gewesen sein soll, um sich zehn erste Barca-Trikots mit dem Namen "Lewandowski" beflocken zu lassen.

💣 AVANZA @JijantesFC



El agente de Lewandowski ha comprado esta tarde 10 CAMISETAS en la tienda oficial del Barça en Paseo de Gracia con el nombre del jugador estampado. pic.twitter.com/qZ53DOMFjb — Gerard Romero (@gerardromero) 18. Mai 2022

Der 78-Jährige tat dies logischerweise in der Absicht, die Gerüchteküche um den 33-Jährigen weiter anzuheizen.

Zuletzt verbreitete sich bereits die Meldung wie ein Lauffeuer, dass sich der FC Barcelona und die Spielerseite mündlich geeinigt hätten und eine dreijährige Zusammenarbeit ab der kommenden Spielzeit anstreben.

Die Verantwortlichen des FC Bayern wollten allerdings von einem Abgang ihres Stürmerstars in die spanische LaLiga schon in diesem Sommer bis zuletzt noch nichts wissen und verwiesen unisono auf das laufende Arbeitsverhältnis des Polen bei den Münchnern bis 2023.

FC Bayern: Lewandowski nach Gerd Müller der beste Torschütze der Vereinsgeschichte

In den sozialen Medien wurde die Meldung der Trikot-Aktion des Lewandowski-Agenten bereits tausendfach geteilt und somit auf viralem Wege verbreitet.

Ob die angebliche Aktion des Beraters Auswirkungen auf die bevorstehenden Gespräche mit den Bayern-Bossen haben wird, ist dabei noch unklar.

Robert Lewandowski blickt schon jetzt auf acht äußerst erfolgreiche Jahre beim FC Bayern zurück, in denen er sich zum zweitbesten Torschützen der Vereinsgeschichte nach Klublegende Gerd Müller ballerte. In der abgelaufenen Saison erzielte der Pole 35 Tore in der Bundesliga.