Kurioser BVB-Fluch hilft Eintracht Frankfurt

IMAGO/Revierfoto

BVB-Fluch hilft Eintracht Frankfurt in der Europa League

Mit dem Triumph in der Europa League gelingt Eintracht Frankfurt einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte - auch, weil Finalgegner Rangers ein kurioser BVB-Fluch trifft, von dem in der Vergangenheit schon der FC Bayern profitierte.

Als glanzvoll lässt sich die Europapokal-Saison 2021/2022 von Borussia Dortmund nicht beschreiben, im Gegenteil.

In der Champions-League-Gruppenphase scheiterte der BVB in einer auf dem Papier durchaus machbaren Gruppe mit Besiktas, Sporting und Ajax Amsterdam.

Nach dem Abstieg in die Europa League war schon in den Playoffs Schluss. Der spätere Finalist Rangers war eine Nummer zu groß für die Borussia, gewann das Auswärtsspiel in Dortmund mit 4:2 und zog dank eines 2:2 im Rückspiel letztlich ungefährdet ins Achtelfinale ein.

Eintracht Frankfurt beendet Triumphzug der Rangers

Dort räumt der schottische Rekordmeister Roter Stern Belgrad aus dem Weg (3:0, 1:2). Im Viertelfinale schaltete das Team aus Glasgow den portugiesischen Vertreter Sporting Braga aus (0:1, 3:1 n.V.), im Halbfinale dann RB Leipzig (0:1, 3:1) aus.

Dass der europäische Triumphzug der Rangers dann im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt durch ein 4:5 i.E. endete, dürfte Statistik-Nerds wenig überrascht haben. Denn wieder einmal kam der kuriose BVB-Fluch zum Tragen.

Jedes Team, das die Dortmunder seit 2019 aus einem internationalen Pokal-Wettbewerb warf, kam zwar ins Finale, verlor dieses aber, beginnend mit Tottenham Hotspur im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2018/2019. Die Spurs unterlagen später im Endspiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.

Auch der FC Bayern profitiert vom BVB-Fluch

2019/2020 schied der BVB erneut im Achtelfinale der Königsklasse aus, diesmal Paris Saint-Germain. Den Pott holten aber später nicht die Franzosen, sondern Finalgegner FC Bayern.

2020/2021 schaltete Manchester City den BVB im CL-Viertelfinale aus. Das Endspiel jedoch entschied der FC Chelsea gegen den Premier-League-Rivalen für sich.

Auch Juventus 2014/2015 in der Königsklasse sowie der FC Liverpool in der Saison darauf in der Europa League gewannen ihre direkten Duelle mit den Schwarz-Gelben - und wurden in den Finals vom BVB-Fluch erwischt.