Flick mit WM-Fingerzeig - Chance für Terodde?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Hansi Flick öffnet die WM-Tür für Simon Terodde vom FC Schalke 04

Ohne Neulinge, dafür mit einem stark auf die WM in Katar ausgerichteten Aufgebot bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt der Nations League.

"Der Kader ist vom Stamm her das Maß aller Dinge", betonte Bundestrainer Hansi Flick, "trotzdem hat jeder die Chance, sich reinzuspielen. Die Tür ist auf."

Das gilt auch für Zweitliga-Schützenkönig Simon Terodde vom FC Schalke 04, wie Flick bestätigte.

"Es ist herausragend, wie er die letzten Jahre die Tore macht. Er hat eine gute Quote. Er ist ein Stürmer, der in der 2. Bundesliga regelmäßig sehr viele Tore schießt und jetzt müssen wir nächste Saison sehen, ob er auch in der Bundesliga seine Treffer machen kann", so der Bundestrainer.

Keine Überraschungen im Kader der Nationalmannschaft

Für die Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), EM-Finalist England (7.) und Ungarn (11.) verzichtete er auf Überraschungen.

Im Vergleich zu den März-Länderspielen kehrt ein Bayern-Quartett mit Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry erwartungsgemäß in den 26er-Kader zurück.

Auch Marco Reus, Karim Adeyemi, Jonas Hofmann, Lukas Klostermann und Torwart Oliver Baumann feiern ein Comeback.

DFB-Team ohne Matthias Ginter und Robin Gosens

Im Vergleich zum letzten Lehrgang finden Marc-André ter Stegen (geschont), Matthias Ginter, Christian Günter, Robin Koch, Julian Draxler (verletzt), Florian Neuhaus und Julian Weigl keine Berücksichtigung mehr. Florian Wirtz (Kreuzbandriss) muss passen, EM-Entdeckung Robin Gosens wurde nicht nominiert.

"Ich verstehe jeden, der enttäuscht ist", sagte Flick. Seine Nominierungskriterien? "Wir haben den Spielern ganz klar gesagt, was wir erwarten: dass sie Spielpraxis und Rhythmus haben, dass sie eine Entwicklung machen."

Der Lehrgang startet mit einem Kurz-Trainingslager ab Montag (bis 27. Mai) in Marbella, zu dem die Familien der Profis eingeladen sind. In den Spielen sieht Flick eine "tolle Chance zu zeigen, wie weit wir sind. Wir haben die Weltspitze im Blick."

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Anton Stach (FSV Mainz 05), Timo Werner (FC Chelsea)