Drei offene Punkte: Darum hakt Neuers Verlängerung

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlängert Manuel Neuer beim FC Bayern?

Eigentlich sollten sowohl Robert Lewandowski, Thomas Müller und als auch Manuel Neuer ihre Verträge beim FC Bayern verlängern. Doch bislang ist das nur bei Müller gelungen. Lewandowski scheint andere Pläne zu haben, Neuer hingegen lädt seine Unterschrift offenbar mit gleich drei Forderungen auf.

In weniger als 13 Monaten läuft der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern aus. Wie es im Fußballgeschäft üblich ist, steht deshalb normalerweise in Kürze eine Verlängerung (oder aber beim Scheitern der Verhandlungen) ein Verkauf an.

Beim 36-Jährigen stehen die Zeichen zwar eher auf Verbleib, jedoch hat der Nationaltorwart nach Informationen des "kicker" gleich mehrere Bedingungen dafür, dass er in München bleibt.

Laut dem Bericht des Fachmagazins loten Neuer und sein Berater derzeit aus, welche Laufzeit der neue Kontrakt haben könnte. Müller verlängerte vor Kurzem um ein Jahr bis 2024, Lewandowskis Forderungen nach einer Verlängerung um bis zu drei Jahre schmetterten die Bosse ab. Wohl auch einer der Gründe dafür, dass der Stürmer sich anderweitig umsieht.

Neuer hingegen hätte wohl am liebsten eine Ausdehnung des Arbeitspapiers bis 2025, also ein Jahr mehr als Müller. Sein Argument: Als Torwart könne er aufgrund der physischen Voraussetzungen länger spielen als die Kollegen im Feld, zudem sei seine Konstitution und Form vielversprechend. Allerdings wollen die Verantwortlichen wohl auch bei Neuer nur bis 2024 verlängern, um im kommenden Jahr neu entscheiden zu können.

FC Bayern: Neuer fordert Verbleib von Tapalovic

Punkt zwei, der Neuer noch abwarten lässt, ist die Kaderplanung. Mit welchem Team geht es in die kommenden Jahre? Ist dieses wettbewerbsfähig, vor allem auf internationaler Ebene? Gut möglich also, dass erst noch Transfers erfolgen müssen, um den 36-Jährigen vollends zu überzeugen.

Zuletzt ist auch die Zukunft von Toni Tapalovic laut dem Bericht für Neuer von Relevanz. Der Torwarttrainer, mit dem Neuer bereits seit elf Jahren zusammenarbeitet, soll unbedingt fortgesetzt werden.

Während die Bayern-Verantwortlichen die Personalie Neuer gern schnell klären möchten, hat der Keeper nach "kicker"-Infos keinen Zeitdruck, könnte sich sogar vorstellen, ohne verlängerten Kontrakt in die kommende Spielzeit zu gehen. Dann jedoch droht den Münchnern ein ablösefreier Abgang Mitte 2023.