Darum passt Salih Özcan (nicht) zum BVB

IMAGO/Herbert Bucco

Salih Özcan steht vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zum BVB

Salih Özcan vom 1. FC Köln steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Beim BVB soll der Mittefeldspieler die Lücke schließen, die Axel Witsel hinterlässt. Doch passt der Senkrechtstarter überhaupt zu den Schwarz-Gelben?

sport.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum bevorstehenden Deal.

Özcan zum BVB? Das ist der aktuelle Stand

Borussia Dortmund treibt den personellen Umbruch voran. Nach den Transfers von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi hat der Revierklub nun wohl auch einen neuen defensiven Mittelfeldspieler gefunden: Salih Özcan vom 1. FC Köln.

Laut "Bild" und "WAZ" hat der 24-Jährige bereits am Donnerstag den Medizincheck beim BVB absolviert. Eine Unterschrift soll Anfang kommender Woche folgen.

Als Ablöse werden bis zu zehn Millionen Euro gehandelt. Der "kicker" berichtet von einem "mittleren einstelligen Millionenbereich".

Özcans Vertrag in Köln ist noch bis 2023 datiert. Eine Verlängerung hat der türkische Nationalspieler abgelehnt, wie Sport-Geschäftsführer Keller gegenüber dem "Geissblog" betonte: "Wir haben uns bei Salih für eine Vertragsverlängerung maximal gestreckt. Ich habe ihm gesagt, dass wir alle möchten, dass er bleibt. Er weiß, was er am FC hat. Trotzdem ist er ein junger, ambitionierter Spieler. Am Ende wird es für ihn nicht primär eine Frage des Geldes sein, sondern eine sportliche."

Angeblich war der Effzeh bereit, Özcans Gehalt auf bis zu zwei Millionen Euro anzuheben. In Dortmund soll er aber fünf Millionen Euro kassieren.

Warum will der BVB Özcan?

Warum sich der BVB um Salih Özcan als Witsel-Erben bemüht, liegt auf der Hand. Der Kölner spielte eine überragende Saison im Trikot des Domstadtklubs und ist dafür verhältnismäßig günstig zu haben.

Außerdem sind die Dortmunder dringend auf einen neuen Sechser angewiesen. Nach dem Abgang von Axel Witsel ist Emre Can der einzig verbliebene Mittelfeldspieler, der sich auf dieser Position wohl fühlt. Youngster Abdoulaye Kamara ist zwar ein vielversprechendes Talent. In die doch recht großen Fußstapfen von Witsel kann der 17-Jährige aber wohl noch nicht treten.

Zudem mangelt es dem BVB an Alternativen. Namen defensiver Mittelfeldspieler, die in Dortmund gehandelt werden, geisterten zuletzt kaum durch die Medien. Real Madrids Juwel Eduardo Camavinga wurde mit einer Leihe nach Dortmund in Verbindung gebracht, realistisch ist dieses Szenario allerdings nicht.

Gerüchte um Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg verliefen schnell im Sande. Bei Konrad Laimer von RB Leipzig hat wohl der FC Bayern die Nase vorn.

Mit seinen starken Leistungen hatte Özcan großen Anteil am Einzug in die Conference League. Aus der Startelf des Effzeh war er kaum wegzudenken, 24 Mal spielte er über die volle Distanz. Dabei gelangen dem Defensivspezialisten zwei Tore und eine Vorlage.

Der kometenhafte Aufstieg Özcans ist auch den Trainern außerhalb der Bundesliga nicht verborgen geblieben. Noch im März hatten sowohl Bundestrainer Hansi Flick als auch Türkei-Coach Stefan Kuntz um die Dienste des Abräumers gebuhlt.

Doch Özcan, als Sohn türkischer Eltern in Köln geboren, entschied sich für Kuntz. 2021 war das Duo noch mit der deutschen U21 Europameister geworden, seit der U15 hatte Özcan alle DFB-Auswahlteams durchlaufen.

Wo liegen Özcans Stärken?

Salih Özcan besticht vor allem durch sein starkes Zweikampfverhalten. Der defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler scheut kein direktes Duell mit seinen Gegenspielern und geht kompromisslos und robust in jeden Zweikampf. Eigenschaften, die beim BVB gesucht und geschätzt werden.

Zudem verfügt Özcan, der bis zu seinem 15. Lebensjahr als Ringer aktiv war, über eine gute Technik sowie ein starkes Dribbling und überzeugt im Spielaufbau. Seine Passquote lag in der vergangenen Saison bei 84 Prozent.

Wo liegen Özcans Schwächen?

Salih Özcans größte Schwäche ist seine Unerfahrenheit - gerade auf internationaler Bühne. Beim 1. FC Köln ist der 24-Jährige erst seit dieser Saison unumstrittener Stammspieler.

Nach einer Leihe zu Holstein Kiel in der Saison 2019/2020 kam er 2020/2021 zwar auf 28 Bundesliga-Einsätze, über 90 Minuten durfte er aber nur acht Mal ran.

Auf europäischer Ebene hat Özcan noch kein einziges Spiel bestritten.

Welche Rolle könnte Özcan beim BVB spielen?

Beim BVB soll Özcan Axel Witsel, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, ersetzen. Doch auf der gefragten Sechser-Position kam Özcan in der vergangenen Saison gerade einmal in etwa der Hälfte aller Spiele zum Einsatz.

Oft wurde er auch als Achter eingesetzt, eine Position, auf der der BVB mehr als gut besetzt ist.

Die Konkurrenz beim BVB auf der defensiven Mittelfeldposition ist aber überschaubar. Özcan hätte also gute Chancen, sich auch in Dortmund einen Stammplatz zu erkämpfen. Dafür muss er aber erst einmal beweisen, dass er auch im internationalen Geschäft mithalten kann.

Lissy Beckonert