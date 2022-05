Kalajdzic-Poker: "Erhebliche Zweifel" beim FC Bayern?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wechselt Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Robert Lewandowski möchte den FC Bayern im Sommer verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Aus diesem Grund sondieren die Münchner bereits den Markt. Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart gilt als potenzieller Nachfolger des Weltfußballers. Allerdings überzeugt dieser Plan offenbar nicht jeden im Klub.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, ist mit der Idee beim FC Bayern nicht jeder "so richtig einverstanden". Zwar könne man sich einen Kalajdzic-Transfer vorstellen, allerdings soll es "erhebliche Zweifel" daran geben, dass der 24-Jährige Lewandowski allein ersetzen könnte.

Im Laufe der Woche hatte es an der Säbener Straße bereits ein Treffen zwischen den FCB-Verantwortlichen sowie Kalajdzics Berater gegeben. Inzwischen sei der Österreicher in München "eine ganz heiße Aktie", so "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl.

Der VfB Stuttgart fordert angeblich rund 25 Millionen Euro für den Mittelstürmer, dem FC Bayern schweben wohl eher 20 Millionen Euro als Ablöse vor.

VfB Stuttgart rechnet nicht mit Kalajdzic-Verbleib

Kalajdzic besitzt bei den Schwaben noch einen Vertrag bis 2023. Allerdings glauben die Verantwortlichen des VfB Stuttgart selbst nicht mehr an einen Verbleib des 2-Meter-Hünen.

"Es wäre überragend, wenn wir Sasa als Spieler und Typen in unserer Mannschaft behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im Gespräch mit der "Sport Bild".

Kalajdzic hatte unlängst gegenüber der "Kronen Zeitung" betont, dass vom FC Bayern oder anderen Vereinen "noch nichts Konkretes auf dem Tisch" liegen würde.

"Die nächsten Tage werde ich Gespräche mit Stuttgart und meinem Berater Sascha Empacher führen. Die heißen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her", fügte der 13-fache Nationalspieler Österreichs gleichzeitig an.