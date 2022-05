Gladbach startet Vorbereitung am 26. Juni

FIRO/FIRO/SID/

Die Fohlen starten Ende Juni mit dem Training

Borussia Mönchengladbach wird am 26. Juni die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga aufnehmen.

Sein Trainingslager bestreitet der fünfmalige deutsche Meister wie gewohnt in Rottach-Egern am Tegernsee (3. bis 10. Juli). Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Testspiele sind gegen Rot-Weiss Essen (1. Juli), 1860 München (10. Juli), Standard Lüttich (16. Juli) und Real Sociedad San Sebastian (23. Juli) geplant.

Wer die Gladbacher in der neuen Spielzeit betreuen wird, ist nach der Trennung von Adi Hütter weiter unklar. Als Favorit auf Hütters Nachfolge gilt weiterhin Ex-Coach Lucien Favre.