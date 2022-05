Paukenschlag: BVB und Rose verkünden Trennung!

IMAGO/Revierfoto

Marco Rose ist nicht mehr Trainer des BVB

Das kommt zu diesem Zeitpunkt dann doch überraschend: Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose haben ihre Zusammenarbeit am Freitag beendet. Ein Nachfolger steht offenbar schon bereit.

Die Trennung sei das "Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag gewesen", verkündete der BVB. Neben Rose hätten auch Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Matthias Sammer daran teilgenommen.

"Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben", erläuterte Watzke die Entscheidung.

Auch Rose kam in der Vereins-Mitteilung zu Wort. "Trotz einer schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten war ich von unserem Weg überzeugt. Während unseres Gespräches ist in mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztlich haben wir uns deshalb gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", so der gebürtige Leipziger.

Erst im vergangenen Sommer war der Übungsleiter für ca. fünf Millionen Euro aus Gladbach nach Dortmund gewechselt.

Wie die Borussia weiter bestätigte, werden auch Roses Co-Trainer Alexander Zickler sowie René Maric und Athletiktrainer Patrick Eibenberger "künftig nicht mehr für den BVB tätig sein".

Rose und der BVB enttäuschten über weite Strecken

Die Westfalen waren in der Bundesliga zwar Zweiter geworden und hatten so ihr Minimalziel Champions-League-Qualifikation erreicht, in den Pokal-Wettbewerben blamierten sich die Dortmunder aber teils kräftig.

Dem Aus in einer eigentlich machbaren Königsklassen-Gruppe folgte das Scheitern im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli, auch in der Europa League war gegen die Rangers aus Glasgow überraschend früh Endstation.

Wie die Borussia mitteilte, sollen "in den kommenden Tagen Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams" geführt werden.

BVB: Terzic-Rückkehr an die Seitenlinie deutet sich an

Als Top-Favorit gilt nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" ein alter Bekannter: Edin Terzic kehrt aller Voraussicht nach an die Seitenlinie zurück.

"Sky" bestätigte die Gerüchte und enthüllte zudem, dass Watzke die Bereitschaft von Terzic "bereits abgeklopft" haben soll und der 39-Jährige "bereit" sei. Mit der offiziellen Verkündung sei "am Wochenende" zu rechnen.

In der Saison 2020/2021 hatte der gebürtige Mendener schon mehrere Monate als Cheftrainer beim BVB gearbeitet, nachdem Lucien Favre entlassen worden war.

Terzic führte die Mannschaft nach einer furiosen Aufholjagd in der Liga noch in die Königsklasse und kurz darauf zum DFB-Pokalsieg. Anschließend machte er Platz für Rose und wurde zum Technischen Direktor ernannt.