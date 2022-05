Lewandowskis letzter Wunsch an den FC Bayern enthüllt

IMAGO/CB

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Um seine großartige Zeit in München noch zu einem guten Ende zu bringen, hegt Robert Lewandowski offenbar noch einen letzten Wunsch an den FC Bayern.

Er hoffe auf ein "verständnisvolles Entgegenkommen" des deutschen Fußball-Rekordmeisters, berichtet "Sport1" unter Berufung auf das direkte Umfeld des wechselwilligen Torjägers.

Im Klartext will Lewandowski also, dass der FC Bayern das zuletzt von Vorstandschef Oliver Kahn öffentlich ausgesprochene Wechsel-Verbot aufweicht und ihn trotz laufenden Vertrags bis 2023 in diesem Sommer zum FC Barcelona ziehen lässt.

Barca ist demnach weiterhin das erklärte Wechselziel des 33 Jahre alten Polen, zumal sich auch seine Frau Anna nach einem Neustart im Süden Europas sehnen soll und das Ehepaar im vergangenen Jahr eine Villa auf Mallorca erworben hat.

Auch FC Chelsea heiß auf Robert Lewandowski?

Ein Wechsel zum FC Chelsea, der laut englischen Medien ebenfalls die Fühler nach dem zweimaligen Weltfußballer ausgestreckt hat, komme daher wohl nicht in Frage, heißt es.

Bis zum Äußersten gehen will Lewandowski dem Bericht zufolge aber nicht, um seinen Wechsel nach Spanien zu erzwingen. Ein Streik sei kein Thema für den polnischen Nationalmannschaftskapitän.

Nichtsdestotrotz hätten mehrere Quellen bestätigt, dass sich Lewandowski zwar noch nicht von seinen Teamkollegen beim FC Bayern verabschiedet, mental aber längst mit dem Kapitel München abgeschlossen habe. Er sei "entschlossen wie nie, seinen Plan durchzuziehen", schreibt "Sport1".

FC Bayern auf Nachfolgersuche

Beim FC Bayern laufen hinter den Kulissen derzeit fieberhaft die Personalplanungen für den Fall eines Abgangs von Lewandowski.

Gehandelt werden sowohl Spieler, die den langjährigen Goalgetter auf der Neun ersetzen könnten, als auch Offensivakteure, die seinen Weggang auf anderen Positionen abfangen können, darunter Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Ousmane Dembélé (FC Barcelona) und Sadio Mané (FC Liverpool).