Mbappé laut seiner Mutter "mit Real und PSG" einig

IMAGO/JB Autissier

Weltmeister Kylian Mbappé muss sich nur noch entscheiden

In welchem Trikot läuft Kylian Mbappé in der neuen Saison auf? Weiter in dem von Paris Saint-Germain oder bei Real Madrid? Nachdem lange alles für den Wechsel nach Spanien sprach, legen Äußerungen seiner Mutter nun nahe, dass auch ein Verbleib weiter möglich ist.

Kylian Mbappé hat zwei Angebote vorliegen, eins von PSG, eins von Real Madrid.

"Die Meetings sind vorbei", erklärte dessen Mutter am Freitag: "Wir haben uns sowohl mit Real Madrid als auch mit PSG geeinigt. Es wird nicht mehr diskutiert, weil Kylian jetzt seine Entscheidung treffen muss." Dabei seien beide Offerten "nahezu identisch", verriet sie im Gespräch mit der ägyptischen Webseite "KoraPlus".

Mbappé steht noch bis Ende Juni bei PSG unter Vertrag und könnte den Klub Stand jetzt danach ablösefrei verlassen.

Real Madrid hatte bereits im vergangenen Sommer gehofft, den Spieler für eine Rekordsumme nach Spanien zu locken. Das war dem Klub nicht gelungen, nun kann der 23-Jährige frei entscheiden.

Kylian Mbappé winkt stolzes Gehalt

Zu seinem finanziellen Nachteil ist es ohnehin nicht. Im Gespräch waren zuletzt ein Nettoeinkommen von 25 Millionen Euro bei Real Madrid und eine Prämie in Höhe von zwischen 60 und 80 Millionen Euro allein für die Unterschrift. PSG soll Berichten zufolge sogar noch mehr bieten.

Die Pariser sollen nach Angaben von Transfer-Experte Gianluca di Marzio ihre Bemühungen um den Weltklasse-Angreifer gar noch einmal intensiviert haben. Dabei sei man finanziell an die eigenen Grenzen gegangen. Laut dem Italiener bestehe seither kein Zweifel mehr an einer Vertragsverlängerung.

Lange Zeit hatte es eher nach der gegenteiligen Entwicklung ausgesehen. Schon im Frühjahr hatten spanische Medien berichtet, der schnelle Stürmer hätte sich für die Königlichen entschieden.

Im Trikot von PSG gelangen Kylian Mbappé in 216 Pflichtspielen bislang überragende 168 Tore und 87 Vorlagen.