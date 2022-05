BVB-Stars reagieren auf Rose-Aus

IMAGO/David Inderlied

Marco Rose (l.) ist nicht mehr Trainer des BVB

Die Trennung von Marco Rose kam bei Borussia Dortmund für viele Beteiligte ziemlich überraschend. Nun haben sich erstmals auch die BVB-Spieler zum Aus des Cheftrainers geäußert.

Nach nur einer Saison endete am Freitag die Ära von Marco Rose beim BVB. Obwohl die Borussia unter ihm eine solide Bundesliga-Saison spielte und souverän die Vizemeisterschaft holte, verkündete der Verein nach der Saisonanalyse die Trennung. Unbeständige Leistungen in wichtigen Spielen sowie das frühe Aus in Champions League und DFB-Pokal waren dem Übungsleiter zum Verhängnis geworden.

Angeblich soll insbesondere BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eine gemeinsame Zukunft mit Rose in den letzten Gesprächen skeptisch gesehen haben.

Bei den Spielern genoss der Coach derweil anscheinend bis zum Schluss viel Rückendeckung. Das beweisen die Statements der Dortmunder Profis zum Rose-Aus.

"Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg bei allem, was jetzt noch kommt. Danke für alles Coach, ab der ersten Sekunde bis zum Ende immer mit voller Leidenschaft und so viel Einsatz da gewesen. Was wirklich nicht leicht war", zollte Mats Hummels dem Ex-Trainer auf Instagram Respekt.

BVB-Kapitän traurig über Rose-Aus

Auch Marius Wolf betonte via Twitter die Qualitäten den geschassten Trainers: "Danke Coach! Immer geradeaus, klar und ehrlich seit Tag 1. Viel für den Verein gegeben, egal wie schwierig die Umstände waren. Viel Erfolg in allem, was noch kommt!", schrieb der Außenspieler.

Von Julian Brandt kamen ebenfalls gute Wünsche für Rose: "Viel Erfolg und nur das beste für dich weiterhin, Coach!! Danke für alles."

Mittelfeldspieler Jude Bellingham postete ein Bild, auf dem er und Rose sich umarmen. Auch Kapitän Marco Reus reagierten mit einen traurigen Emoji unter dem Statement des Klubs.

Fest steht, dass sich die Spieler in der kommenden Saison auf einen neuen Trainer einstellen müssen. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Interimstrainer Edin Terzic beste Karten haben, zeitnah als Nachfolger von Rose den BVB zu übernehmen.

Der aktuelle Technische Direktor des Vereins hatte den BVB schon zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 trainiert und mit dem Klub den DFB-Pokal gewonnen.