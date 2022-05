Bericht: FC Barcelona gibt erstes Lewandowski-Angebot ab

IMAGO/Revierfoto

Robert Lewandowski will weg vom FC Bayern

Der FC Barcelona will Robert Lewandowski vom FC Bayern loseisen. Nun haben die Katalanen offenbar ein erstes Angebot abgegeben.

Wie "Bild am Sonntag" berichtet, bietet der FC Barcelona in einer schriftlichen Offerte eine Ablösesumme über 32 Millionen Euro an.

Allerdings soll sich FC Bayern rund 40 Millionen Euro wünschen. Auf Anfrage der Boulevardzeitung waren die Münchner nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

In den vergangenen Tagen machten die Bayern-Bosse ihre Position aber mehr als deutlich: Lewandowski soll bleiben!

"Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023, und den wird er erfüllen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn der "Welt". Gleichzeitig widersprach der 52-Jährige dem Torjäger. Lewandowski hatte behauptet, er habe "kein Angebot" des Vereins erhalten.

"Wir haben seinem Berater ein konkretes Angebot gemacht. Sonst würden wir das bestimmt nicht sagen", konterte Kahn.

FC Barcelona bestätigt Interesse an Lewandowski

Letztlich wird sich der FC Bayern entscheiden müssen, ob der wechselwillige Weltfußballer bis zum Vertragsende im Sommer 2023 an der Isar bleiben soll.

Der Pole hatte nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg verraten, dass er den Rekordmeister nach insgesamt acht Jahren verlassen möchte.

"Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein", erklärte der 33-Jährige bei "Sky".

Derweil macht der FC Barcelona aus seinem Interesse am Mittelstürmer kein Geheimnis. Lewandowski sei "eine der Optionen", sagte Cheftrainer Xavi am Samstag auf einer Pressekonferenz.

"Es gibt momentan Verhandlungen", führte der Barca-Coach aus. Lewandowski habe "schon öffentlich gesagt, dass er gehen will", so Xavi. Allerdings werde ein Transfer nach Spanien "nicht einfach, da es sich um Bayern München handelt. Aber es ist eine der Optionen."