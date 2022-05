BVB-Flirt kündigt Wechsel an: "Habe meine Wahl getroffen"

IMAGO/Norbert Scanella

Boubacar Kamara war in Marseille Leistungsträger

Schon seit Monaten wird Boubacar Kamara immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nach dem letzten Spieltag in der französischen Ligue 1 könnte die Personalie jetzt richtig heiß werden - und der BVB eine Option für Kamara sein.

Der 22-Jährige hat selbst bekanntgegeben, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Olympique Marseille nicht weiter verlängern werde.

"Nach langen Überlegungen, Nächten, in denen man nicht schläft, in denen man das Für und Wider abwägt, habe ich beschlossen, nicht zu verlängern und OM am Ende der Saison zu verlassen, es ist die beste Entscheidung für meine restliche Karriere", wurde das Eigengewächs des Klubs beim französischen Sender "Téléfoot" zitiert.

Kamara hatte zuvor sämtliche Jugendteams bei OM durchlaufen und sich bereits als Teenager einen Stammplatz erarbeitet. Bis heute brachte es der defensive Mittelfeldmann auf 130 Erstliga-Einsätze für Marseille, das die Spielzeit am Samstag mit einem 4:0-Heimsieg gegen RC Strasbourg abgeschlossen hatte und als Vizemeister in die Champions League zurückkehren wird.

Neben BVB gilt auch Atlético Madrid als interessiert

Kamara wird im Umfeld von Borussia Dortmund schon länger als möglicher Nachfolger für Axel Witsel gehandelt, der den Klub bekanntlich verlässt.

Laut eigener Aussage wisse der einstige U21-Nationalspieler Frankreichs bereits, wo und wie es für ihn weitergehen werde. Allzu konkret wollte er aber noch nicht werden: "Ich möchte mich weiterentwickeln und eine neue Herausforderung entdecken. [...] Ich habe meine Wahl getroffen, Sie werden es bald wissen", so Kamara weiter gegenüber der französischen Quelle.

Neben Borussia Dortmund wurde in den letzten Wochen auch immer wieder der spanische Hauptstadtklub Atlético Madrid als ernsthafter Interessent gehandelt. Aus Dortmund selbst hatte bis zuletzt noch keine offizielle Stellungnahme zu der Personalie gegeben.