Zweifel an Haaland? Guardiola reagiert

IMAGO/Adam Davy

Pep Guardiola glaubt an den Erfolg von Erling Haaland

75 Millionen Euro hat Manchester City für die Dienste von Erling Haaland an Borussia Dortmund überwiesen. Zudem sollen beachtliche Handgelder geflossen sein und der 21-jährige Norweger soll in Manchester ein astronomisches Gehalt kassieren. Viel Geld, das von einigen kritischen Stimmen begleitet wurde. Nun reagierte Citys Teammanager Pep Guardiola.

Dank einer spektakulären Aufholjagd beim 3:2-Erfolg gegen Aston Villa sicherte sich Manchester City am Sonntag die englische Fußball-Meisterschaft. Im Anschluss an den Titelgewinn äußerte sich Coach Pep Guardiola unter anderem zum Mega-Transfer von Erling Haaland vom BVB zu Manchester City. Im Fokus: Die Behauptungen, der Norweger werde Probleme haben, sich an den Spielstil der Sky Blues anzupassen.

"Ich höre, er wird sich nicht gut an unsere Spielwese anpassen und daher möchte ich fragen: 'Was ist unsere Spielweise?' Ich bin ziemlich sicher, dass diejenigen, die zweifeln, das gar nicht wissen", behauptet Guardiola.

Der Trainer selbst ist sich hingegen "ziemlich sicher", dass der Offensivstar seinen Weg in Manchester gehen wird, schränkt jedoch ein: "Aber um eine realistische Einschätzung abzugeben, muss ich erst mit ihm arbeiten."

ManCity will Haaland nach BVB-Abschied Zeit geben

Besonders wichtig sei zudem, dass sich Haaland an sein neues Umfeld gewöhnt. "Daher soll er, bevor er hier loslegt, seinen Urlaub genießen, sich gut vorbereiten und verletzungsfrei ankommen, um mit uns zu arbeiten und zu spielen", so Pep weiter.

All zu großen Druck macht der Katalane seinem neuen Schützling allerdings auch nicht. "Wenn es Wochen braucht, großartig. Wenn es Monate braucht, großartig. Er kommt ja nicht für zwei, drei Monate, er kommt für viele Jahre. Wenn er also mehr Zeit braucht, werden wir sie ihm geben. Wir werden versuchen, ihm zu helfen und ich bin sicher, er wird versuchen, uns zu helfen. Daran habe ich keine Zweifel", nimmt Guardiola Haaland aus der Schusslinie.