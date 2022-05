Liverpool vs. Real! Wo läuft das CL-Finale live im TV?

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp will zum zweiten Mal die Champions League gewinnen

Das Finale der diesjährigen Champions League wartet mit einem absolutem Top-Duell auf. Am Samstagabend (ab 21:00 Uhr) trifft der FC Liverpool im Endspiel in der Königsklasse auf Real Madrid. Wo läuft das Spiel live im TV und Stream?

Der FC Liverpool hat wieder einmal Großes vor. Zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2019 zogen die Reds des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp wieder in das Finale ein und wollen sich nun den siebten Champions-League-Titel (bzw. Europapokal der Landesmeister) ihrer Vereinshistorie sichern.

Der Vizemeister aus der englischen Premier League hatte sich zuvor in der K.o.-Phase gegen Inter Mailand, Benfica und den FC Villarreal durchgesetzt.

Nachdem der FC Liverpool in den letzten Wochen schon im englischen Ligapokal sowie im FA-Cup nicht zu stoppen war, soll der Sieg in der Champions League der dritte Titel in diesem Jahr für den Klub von der Anfield Road werden.

Real Madrid hatte auf dem Weg in das Endspiel von Paris die vermeintlich schwereren Brocken aus dem Weg zu räumen. Mit Messi-Klub Paris Saint-Germain, Titelverteidiger FC Chelsea und Vorjahresfinalist Manchester City setzten sich die Königlichen gegen gleich drei absolute Weltklasse-Mannschaften durch und träumen als Rekordsieger in der Königsklasse nun vom 14. Triumph in der Vereinsgeschichte.

Wird es den Mannen um Trainer-Ikone Carlo Ancelotti gelingen, nach der spanischen Meisterschaft auch noch die Champions League zu gewinnen? Wo wird das Endspiel aus Paris live im TV und Stream übertragen? Hier gibt's die Antwort.

Hier läuft das Champions-League-Finale Liverpool vs. Real live im TV

28. Mai, ab 21:00 Uhr: FC Liverpool vs. Real Madrid - live und in voller Länge im Free-TV im ZDF.

Das Spiel ist außerdem beim Streamingdienst-Anbieter DAZN live und in voller Länge zu sehen.

Kommentiert wird die Partie im ZDF von Béla Réthy. Bei DAZN kommentiert Jan Platte mit Experte Sandro Wagner.

Einen ausführlichen Live-Ticker zur Königsklassen-Endspiel zwischen Liverpool und Madrid gibt es wie gewohnt bei sport.de.