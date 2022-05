Eintracht Frankfurt verkündet weitere Abgänge

IMAGO/Revierfoto

Stefan Ilsanker (r.) verlässt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt nimmt nach dem Gewinn der Europa League mehrere Änderungen am Kader vor. Nun hat die SGE weitere Spieler verabschiedet.

Aymen Barkok, Danny da Costa, Stefan Ilsanker und Sam Lammers verlassen Eintracht Frankfurt.

Aymen Barkok und Danny da Costa wechseln ablösefrei zum 1. FSV Mainz 05. Die Transfers stehen bereits seit Wochen fest. Da Costa lief bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 für die Rheinländer auf.

Bei Eintracht Frankfurt spielte der Rechtsverteidiger in den vergangenen Wochen keine große Rolle mehr. Das gilt auch für Barkok, der in der abgelaufenen Spielzeit gerade einmal sieben Partien für die Hessen absolvierte.

Mit Stefan Ilsanker lässt der Bundesligist einen weiteren Spieler zum Nulltarif ziehen. Der defensive Mittelfeldmann war im Januar 2020 von RB Leipzig an den Main gewechselt. Unter Trainer Oliver Glasner war der 33-jährige Routinier nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen.

Neben den Wechseln von Barkok und da Costa werden auch Ilsanker und Lammers nächste Saison nicht mehr den Adler auf der Brust tragen 🦅♥️

Wir wünschen unseren @EuropaLeague-Helden und beiden DFB-Pokalsiegern viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg 🙌#SGEhttps://t.co/pq1G0FDWm3 — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) 24. Mai 2022

Lammers war von Atalanta Bergamo an die Eintracht ausgeliehen. In der Stürmer-Hierarchie befand sich der Niederländer aber klar hinter Rafael Borré. Folgerichtig sprang für Lammers in 15 Bundesliga-Einsätzen lediglich ein Treffer heraus.

Eintracht Frankfurt mit mehreren Neuzugängen

Mit Randal Kolo Muani (FC Nantes), Jérôme Onguene (RB Salzburg), Faride Alidou (Hamburger SV) und Marcel Wenig (FC Bayern U19) haben die Frankfurter auf der anderen Seite bereits mehrere Neuzugänge verpflichtet.

Kapitän Sebastian Rode forderte unlängst bereits neue Spieler. "Damit dann nicht wieder die Bundesliga so drunter leidet, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Qualität – in der Breite und in der Spitze", sagte der Mittelfeldmann der "Bild am Sonntag".

"Der Grundstein wurde bereits gelegt, es werden uns einige neue Spieler verstärken", sagte Rode mit Blick auf Alidou und Co.: "Und jetzt, mit ein paar Millionen mehr sollte da auch noch was zu finden sein auf dem Transfermarkt, gerade für die Offensive."