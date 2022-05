Nun doch! Gegenbauer tritt als Hertha-Boss zurück

unknown

Werner Gegenbauer ist nicht mehr Präsident von Hertha BSC

Werner Gegenbauer ist nun doch vom Amt des Präsidenten beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zurückgetreten. Noch wenige Stunden zuvor hatte der Hauptstadtklub entsprechende Medienberichte dementiert.

"Ich habe heute gegenüber dem Präsidium meinen Rücktritt als Präsident von Hertha BSC erklärt. Auch den Aufsichtsrat um seinen Vorsitzenden Dr. Torsten-Jörn Klein sowie die Geschäftsführung der Hertha BSC GmbH und Co. KG habe ich über meine Entscheidung informiert. Ich bin dankbar und stolz, dass ich 14 Jahre als Präsident unseres großartigen Vereins handeln durfte. Es war mir zu jeder Zeit eine Ehre, dem Club und seinen Mitgliedern dienen zu dürfen", zitiert die Vereinshomepage von Hertha BSC den 71-Jährigen.

Mit seinem Entschluss möchte Gegenbauer laut seinem Statement einen Neuanfang beim selbst ernannten "Big City Club" einleiten.

Gegenbauer amtierte seit 2008 als Hertha-Präsident, zuletzt waren jedoch Zwistigkeiten zwischen ihm und Investor Lars Windhorst öffentlich geworden. Mit Windhorst habe sein Rücktritt aber nichts zu tun, betonte Gegenbauer.

"Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass die momentanen Unstimmigkeiten mit unserem Investor bei meiner Entscheidung keine Rolle gespielt haben. Diese Auseinandersetzung ist nie eine persönliche gewesen. Es ist eine Kontroverse zwischen Hertha BSC und der Tennor Holding.

Bei "Bild-TV" hatte Windhorst im März gesagt, Gegenbauer gehe es "sehr stark um den eigenen Machterhalt", es gebe "Seilschaften" und "Klüngelei". Er sei nicht gegen das gesamte Präsidium, er sei "ganz klar gegen die Spitze und deren Gefolgsleute". Windhorst hatte seit seinem Einstieg im Jahr 2019 375 Millionen Euro investiert.

Hertha BSC: Seit Windhorst geht es bergab

Bereits damals hatte Windhorst gefordert, bei der Mitgliederversammlung, die am Sonntag ansteht, "sollte etwas passieren". Das bedeute, dass die Mitglieder "sich Gedanken machen müssen, wer kann ein guter neuer Kandidat sein". Windhorst hatte darüber hinaus deutlich gemacht, er "kann und werde kein neues Kapital investieren mit dieser Führung. Aber ich würde mit Sicherheit in der 1. und 2. Liga neues Kapital investieren, um das Investment und den Verein wieder nach vorne zu bringen, wenn gute Leute auch in der Vereinsspitze sind."

Hertha hatte seit dem Einstieg Windhorsts fast ausschließlich gegen den Abstieg gespielt, obwohl der Investor einst Europa als eines seiner Ziele ausgegeben hatte. Seitdem kam der Klub nicht zur Ruhe. Alleine in der abgelaufenen Saison betreuten den Verein drei Cheftrainer. Felix Magath rettete Hertha schließlich, nachdem Pál Dárdai und Tayfun Korkut entlassen worden waren.

Gegenbauer bedankte sich derweil bei allen Herthanerinnen und Herthanern und allen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle.

"Abschließend gilt mein besonderer Dank meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Präsidium, die sich sehr um Hertha BSC und das Ehrenamt verdient gemacht haben", schloss Gegenbauer seine Rede.

Die Hertha-Mannschaft hatte sich erst am Montagabend durch einen 2:0-Erfolg beim Hamburger SV im Relegations-Rückspiel die weitere Zugehörigkeit zur Bundesliga gesichert. In Berlin wurde seit längerem mit einem Rückzug von Gegenbauer vor der Mitgliederversammlung am Sonntag gerechnet. Dort hätte ihm möglicherweise die Abwahl gedroht.