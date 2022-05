"Querpass-Toni" vor der Krönung

IMAGO

Toni Kroos kann abermals die Champions League gewinnen

An Toni Kroos scheiden sich die Geister. Dabei kann der Real-Profi am Samstag zum fünften Mal die Champions League gewinnen und mit Cristiano Ronaldo gleichziehen.

Das Gerede vom "Querpass-Toni" ist Toni Kroos längst herzlich egal.

Der emsige Titel-Sammler hat bei Real Madrid schließlich lange genug Taten sprechen lassen, seine vielleicht größte könnte am Samstag folgen: Im Endspiel gegen den FC Liverpool kann der 32-Jährige zum fünften Mal die Champions League gewinnen - eine Ausbeute, die bislang nur Cristiano Ronaldo vorweisen kann. Keine schlechte Bilanz für jemanden, an dem sich in Deutschland noch immer die Geister scheiden.

Harte Kritik von Uli Hoeneß

"Besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung als andersrum", sagte Kroos einmal über sein Image in der Heimat. Obwohl er seit acht Jahren bei Real einen Stammplatz hat, mehr als 300 Spiele für die Königlichen absolvierte und nun in Paris (21:00 Uhr) zum sechsten Mal im Königsklassen-Finale steht, gilt Kroos in Deutschland häufig als reiner "Ballschieber".

Uli Hoeneß befeuerte dieses Bild, als er vor einem Jahr erklärte, Kroos passe "mit seinem Querpass-Spiel nicht mehr in den Fußball". Doch so einfach ist es nicht. Nur ein Beispiel: Am vorletzten Liga-Spieltag gegen Cadiz brachte Kroos seine 17 langen (!) Pässe alle an den Mann. So viele "perfekte" Distanzbälle hatte es in einem Spiel der Primera Division zuletzt im November 2019 gegeben - ebenfalls durch Toni Kroos.

Der lange Diagonalball über 40, 50 Meter in den Fuß eines Mitspielers ist das Markenzeichen von Kroos. Einen solchen durfte auch der kommenden Gegner Liverpool schon aus nächster Nähe bestaunen: Im April 2021 war es Kroos, der im Champions-League-Viertelfinale mit einem Traumpass auf Vinicius den 3:1-Sieg einleitete, wieder einmal war Real für Liverpool Endstation. Schon das Endspiel 2018 hatten die Spanier gegen die Reds mit 3:1 gewonnen - mit Kroos in der Startelf.

"Das Spiel von Real Madrid folgt immer dem Rhythmus von Toni Kroos"

Kein Wunder, dass der Deutsche innerhalb der Mannschaft unumstritten ist. "Das Spiel von Real Madrid folgt immer dem Rhythmus von Toni Kroos. Wenn Toni will, dass wir langsamer spielen, tun wir das. Wenn er ein schnelleres Spiel will, folgen wir ihm", sagte sein Nebenmann Casemiro in der Dokumentation "Kroos".

Wie Kroos kann auch Casemiro den Henkelpott am Samstag zum fünften Mal in die Höhe stemmen - der Rekord von Ronaldo spielt dabei aber für beide nur eine Nebenrolle. "Mir geht es weniger darum, der wievielte Titel es für mich persönlich ist. Es geht darum, dass wir uns als Mannschaft für diese Saison belohnen", sagte der von Madrid-Fans schon als "Kronaldo" bezeichnete Mittelfeldakteur Kroos.

Und wenn doch wieder jemand auf die vielen Querpässe verweist, kann sich Toni Kroos noch immer auf seinen Bruder verlassen. "Querpässe mitgezählt? Bin bei 97 ausgestiegen", twitterte im Mai 2021 nach dem Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real (2:0) ein User in Richtung Felix Kroos. Der antwortete cool: "Ich kann nicht so weit zählen. Deswegen habe ich nur die vier CL-Titel gezählt." Am Samstag könnte Nummer fünf folgen.