Liverpool-Legende fordert Ronaldo-Verkauf

Cristiano Ronaldo konnte bei Manchester United nur bedingt überzeugen

Mit der Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo sollte im letzten Sommer bei Manchester United eigentlich alles besser werden, doch der Plan ging nicht auf. Jamie Carragher, Vereinslegende des FC Liverpool, fordert nun harte Schritte.

"Manchester United kann nicht mit einem Mittelstürmer in die nächste Saison gehen, der 38 Jahre alt wird, selbst wenn er Tore schießt, das ist nicht richtig für ManUnited", argumentierte der 44-Jährige in Gary Nevilles Youtube-Format "The Overlap".

Der ehemalige Innenverteidiger forderte den neuen United-Coach Erik ten Hag deshalb auf, Ronaldo im kommenden Transferfenster zu verkaufen. "Ich bin davon überzeugt, dass er das mit Ronaldo machen muss, ob er es darf oder nicht. Ich habe das die ganze Saison über immer wieder gesagt: Das war keine gute Verpflichtung", so Carragher weiter.

Es sei ein Merkmal großartiger Trainer, solch unpopuläre Entscheidungen zum Wohle der Mannschaft zu treffen, merkte der einstige Nationalspieler an. Er erinnerte beispielsweise an Pep Guaridola, der nach seinem Amtsantritt bei Manchester City den damaligen englischen Nationaltorhüter Joe Hart abgesägt hatte.

Hat Ronaldo noch eine Zukunft bei Manchester United?

Auch Jürgen Klopp habe bei seinem Kader-Umbau in Liverpool einstige Leistungsträger aussortiert: "Als Klopp nach Liverpool kam, hatten sie im Sommer unter Brendan Rodgers Spieler geholt. Ich glaube, Benteke hat 35 bis 40 Millionen Pfund gekostet, aber Klopp sagte: 'Du bist nichts für mich, raus.' Das war wie diese große, mutige Entscheidung, die alle aufhorchen lässt", sagte Carragher.

Ronaldo war im letzten Sommer nach Manchester zurückgekehrt, wo er bereits zu Beginn seiner Karriere gespielt hatte. Zwar gelangen dem 37-Jährigen 18 Saisontore in der Premier League. Gerade gegen den Ball wirkte er aber nicht immer auf der Höhe und fiel seiner Mannschaft oftmals zur Last.

In den letzten Monaten hieß es immer wieder, Ronaldo könnte der Verein womöglich in diesem Sommer verlassen. Zuletzt hatte sich das Narrativ aber ein Stück weit gedreht. Der neue United-Trainer ten Hag hatte sich voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit CR7 gezeigt und ihn einen "wahren Gewinner und großartigen Spieler" genannt.

Mit dem bevorstehenden Trainerwechsel scheint es nicht mehr ausgeschlossen, dass Ronaldo seinen Vertrag bis 2023 erfüllt.