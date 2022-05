Barca schmiedet neuen Lewandowski-Plan

nordphoto GmbH / Straubmeier via www.imago-images.

Wird Robert Lewandowski den FC Bayern doch noch in diesem Sommer verlassen?

Beim FC Barcelona sind sie angeblich weiterhin davon überzeugt, Robert Lewandowski schon in diesem Sommer vom FC Bayern loseisen zu können. Um den Deal möglich zu machen, könnte Barca spanischen Medien zufolge im Gegenzug sogar einen Spieler nach München schicken, der eigentlich als unverkäuflich gilt.

Der Poker um die Zukunft von Robert Lewandowski ist in vollem Gange. Beinahe täglich gibt es neue Wasserstandsmeldungen, Enthüllungen und Meinungen darüber, was mit dem Weltfußballer in diesem Sommer passieren wird. Die entscheidende Frage dabei: Lässt der FC Bayern seinen Superstar ziehen, wenn der Preis stimmt? Beim FC Barcelona glauben sie: Ja!

Die "Mundo Deportivo" berichtete, dass die Barca-Bosse weiter berechtigte Hoffnungen auf einen Lewandowski-Transfer hegen, Bayern dem Druck des Polen letztlich nachgeben wird. Allerdings, und das ist der Haken, fürchten Joan Laporta und Co., dass die Münchner mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer verlangen. Dieses Geld haben die Katalanen Stand heute nicht zur Verfügung.

Beim spanischen Spitzenklub tüfteln sie jedoch angeblich schon an Möglichkeiten, den Transfer doch noch zu realisieren. An dieser Stelle kommt der Niederländer Frenkie de Jong ins Spiel, der übereinstimmenden Meldungen zufolge auf der Münchner Wunschliste stehen soll.

Lässt sich der FC Bayern auf einen Tausch ein?

Namentlich nicht genannte Quellen bestätigten gegenüber der "Mundo Deportivo", dass Barcelona über eine Art Tauschgeschäft mit dem FC Bayern nachdenken würde, de Jong also quasi im Gegenzug für Lewandowski opfern könnte. Sollte diese Option auf dem Tisch liegen, müsse das Pro und Contra abgewogen werden, heißt es. Damit würde der FC Barcelona von seiner ursprünglichen Planung abweichen, denn eigentlich galt der Niederländer als unverkäuflich.

Was einem solchen Deal - neben einem Veto des FC Bayern - im Weg stehen könnte: Auch Manchester City hat großes Interesse an de Jong. Und auch der englische Meister hat einen Spieler, den Barca im Gegenzug gerne haben würde: Bernardo Silva. Der Portugiese soll vor allem bei Barcelona-Coach Xavi sehr hoch im Kurs stehen.