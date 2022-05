Flick: Goretzka beim DFB-Team umgeknickt

Marc Schueler via www.imago-images.de

Leon Goretzka fehlte im Mannschaftstraining beim DFB

Bundestrainer Hansi Flick hat beim angeschlagenen Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka Entwarnung gegeben. Der Bayern-Profi trainierte in Marbella nicht mit der Mannschaft.

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler sei in der Übungseinheit tags zuvor "bei einem Zweikampf umgeknickt", berichtete Flick.

"Es ist aber alles stabil." Er gehe davon aus, dass Goretzka am Freitag bei der abschließenden Einheit in Spanien wieder dabei sein könne, sagte der Bundestrainer. Goretzka trainierte am Donnerstag im "Marbella Football Center" für sich im Fitnessraum. Alle anderen 25 Akteure waren auf dem Platz.

Flick bewertete das Kurz-Trainingslager, in das die Spieler auch Partnerinnen und Kinder mitbringen durften, schon einen Tag vor dem Abschluss als "runde Sache". Es sei "die richtige Maßnahme" gewesen, um sich professionell auf die anstehenden Nations-League-Partien gegen zweimal Italien, England und Ungarn vorzubereiten.

Gündogan dabei

Erstmals mit der Mannschaft trainierte Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler war nach dem Gewinn des Meistertitels in England mit Manchester City erst einen Tag später nach Spanien angereist. Am Mittwoch hatte er zunächst individuell Übungen absolviert.

Nach einem freien Wochenende wird Flick den 26-köpfigen Kader am Montagabend in Herzogenaurach wieder zusammenziehen. Der Start in die Nations League erfolgt am Samstag darauf in Bologna gegen Italien.

Es folgen die Partien am 7. Juni in München gegen England, am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn sowie zum Abschluss am 14. Juni das Rückspiel gegen die Italiener in Mönchengladbach.